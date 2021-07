Termes de Référence de la Recherche - Profilage de sites d’installation des déplacées internes en milieu urbain dans la ville de Fada N’Gourma (BFA2004) Burkina Faso - Février 2021, Version 1.2

2. Justification

2.1. Justification

Depuis le début 2019, une intensification des attaques des groupes armes non étatiques (GANE) dans les villages du nordest du Burkina Faso a provoqué une détérioration des conditions sécuritaires et une dégradation du tissu économique et des moyens de subsistance des populations vivant dans la zone. En résulte une augmentation rapide du nombre de personnes déplacées internes (PDI). Les populations déplacées internes sont contraintes de quitter leur zone d’habitation d’une part suite à des attaques, mais se déplacent également de façon préventive vers des villages considérés plus sûrs dans leur région, des chefs-lieux de communes ou encore des zones urbaines. Ainsi, on dénombrait environ 1 097 462 PDI au Burkina Faso en janvier 2021, parmi lesquels 78 533 se trouvaient dans la région de l’Est.

Ces mouvements de populations ont entrainé l’émergence d’installations massive de PDI dans les centres urbains et en périphérie directe des villes d’accueil, notamment dans des sites spontanés ou parmi les communautés non déplacées qui y vivent. Ce phénomène a ainsi eu pour conséquence une hausse démographique importante et rapide dans plusieurs villes de la région de l’Est du Burkina Faso. Par conséquent, les infrastructures sociocommunautaires de base ainsi que les ressources naturelles sont soumises à une importante pression dans les zones d’accueil, ce qui impacte considérablement la situation des PDI et des communautés non déplacées. De plus, les communautés déplacées s’installent souvent dans des secteurs urbains caractérisés par des conditions socioéconomiques très précaires bénéficiant de peu d’assistance humanitaire, et s’implantent sans autorisation ou propriété sur les terres3. Les PDI se regroupent de fait au sein de maisons de location ou construisent des cases et abris de fortunes. Ils sont donc intégrés dans le tissu urbain mais vivent dans des conditions qui ne respectent pas les standard Sphère4, notamment dans les abris où la densité de population est élevée.

Ce phénomène a entériné l’émergence de secteurs privilégiés d’installation des PDI dans la ville de Fada : les secteurs 1, 3, 6, 8 et 11 suite des consultations avec des partenaires et les equipes de terrain de REACH. La nature relativement récente de ces mouvements de populations, couplée à l’ampleur du phénomène, a induit un besoin accru d’information au niveau des secteurs urbains et périurbains où se concentrent ces PDI. Selon les informations rapportés par le Conseil National de Secours, d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), Fada est en effet la principale ville d’accueil de la région de l’Est. En janvier 2021, le rapport du CONASUR faisait état que la commune de Fada N’Gourma accueillait 45% (35 3605) des PDI de la région, pour beaucoup installés au niveau des secteurs urbains de la ville cités précédemment. Selon les données préliminaires du cinquième recensement général de la population et de l’habitation du Burkina Faso la commune de Fada N’Gourma comptait 187 6926 habitants. Cette évolution rapide ayant généré une mutation de la topographie de la ville du fait de ces afflux de populations, il est aujourd’hui difficile de connaître les conditions de vie des PDI dans les secteurs urbains et périurbains concernés, ainsi que les infrastructures sociocommunautaires de base accessibles et fonctionnelles, pour ces populations ainsi que pour les populations non déplacées. Par ailleurs, bien que le nombre d’acteurs augmente progressivement pour répondre à cette crise multisectorielle, l’insuffisance d’informations contribue à accentuer des défis de mise en œuvre se faisant les risques de frustrations au sein des populations non déplacées et déplacées internes. Sur le long terme, ces frustrations pourraient impliquer des risques de protection accrus pour les personnes vivant dans ces sites, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables. La présente évaluation vise donc à combler ce manque d’information afin de permettre aux acteurs de l’aide humanitaire et aux autorités locale sur place de développer des projets ciblés répondant aux besoins prioritaires des PDI et des communautés non déplacées, au niveau des différents secteurs de la ville de Fada identifiés comme principaux lieux d’installation des PDI. Elle doit ainsi soutenir l’identification des priorités en matière de réhabilitation ou de renforcement des infrastructures existantes dans les secteurs couverts dans le contexte de l’augmentation des besoins liées à l’arrivée de nouveaux PDI. Elle doit également informer la stratégie de mise en œuvre du groupe de travail Gestion des Sites d’Accueil Temporaires (GSAT).

L’évaluation a reçu le soutien financier de ECHO. Elle bénéficiera par ailleurs du soutien de l’United Nations Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) dans le cadre de l’analyse d’images satellitaires pour l’identification des sites de déplacés internes en zone urbaine et périurbaine (voir méthodologie 3.1.4).