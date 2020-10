Termes de Référence de la Recherche : Evaluation territoriale de l’accès des populations déplacées internes et communautés hôtes aux services et infrastructures sociocommunautaires de base en milieu urbain BFA2003 Burkina Faso - October 2020, Version 1

Objectif(s) spécifique(s)

Cartographie des services et infrastructures sociocommunautaires

Identifier par imagerie satellitaire les installations de déplacés depuis janvier 2019 et leur impact sur les conditions de logement des populations hôtes et des PDI.

Fournir une carte montrant les infrastructures primaires présentes et leur degrés de fonctionnalité dans les différents SAT des villes de Kaya, Barsalogho et Kongoussi, à savoir points d’eau, écoles, établissements de santé, latrines et marchés ;

Evaluation territoriale des besoins des populations en matière de fourniture de services et d’infrastructures sociocommunautaires de base

Informer les acteurs locaux (autorités locales, ONGI et organisations de la société civile type ONG locale et Organisation de la Societe Civile (OSC)) sur les besoins prioritaires en matière de services et infrastructures sociocommunautaires de base des populations PDI et hôtes vivant dans les SAT de déplacés urbains et périurbains des villes de Kaya, Barsalogho et Kongoussi ;

Informer les acteurs locaux (autorités locales, les ONGI et les organisations de la société civile type ONG locale et OSB/OSC) sur les conditions d’accès aux services et infrastructures sociocommunautaires de base des populations PDI et hôtes vivant dans les SAT urbains et périurbains des villes de Kaya,

Barsalogho et Kongoussi ;

Fournir aux acteurs locaux des informations relatives aux conditions de vie et à la coexistence des communautés hôtes et PDI sur les SAT accueillant des déplacés en zones urbaines et périurbaines dans les villes de Kaya,

Barsalogho et Kongoussi ;