Stratégie du Secteur Protection Burkina Faso Septembre 2019

1. Analyse du contexte

Le Burkina Faso fait face à une crise de protection consécutive à l’escalade de la violence, qui, depuis le 1er janvier 2019, a entrainé une dégradation sans précédent de la situation humanitaire du pays. L’insécurité grandissante s’est traduite par un accroissement rapide des déplacements forcés de populations, aussi bien dans leurs propres régions que vers d’autres, considérées plus sûres, du pays. La situation sécuritaire dans les régions du Sahel et du Centre-nord demeure précaire. Des incidents importants de sécurité (attaques des groupes armes non-identifies et conflits communautaires, assassinats ciblées) avec des impacts sur la situation humanitaire sont observés.

Il faut noter qu’avant de faire face a cette crise de protection, le Burkina Faso n’avait connu que des crises liées aux catastrophes naturelles (les inondations, la sècheresse et les crises acridiennes).

Malgré les efforts déployés par les autorités pour la sécurisation des biens et des personnes à travers le renforcement de capacité des Forces de Défenses et Sécurité, l’activisme des groupes armés non identifiés dans plusieurs localités s’est accentué au fil du temps et persiste. Les attaques opérées par ces groupes armées ont eu pour conséquence la stigmatisation de certains groupes ethniques accusés d’être de connivence avec les agresseurs faisant naitre une situation de méfiance entre les communautés. Ces accusations et suspicions sont souvent source des incidents et tensions inters ethniques, de psychose qui génèrent des déplacements massifs de personnes à travers les régions l’Est, du Sahel et du Centre nord notamment. L’on dénombre 289 000 personnes déplacées internes au Burkina Faso en septembre 2019. Cette situation d’insécurité a affecté profondément le fonctionnement des services sociaux de base et a limité leur accès par les catégories de populations qui sont considérées parmi les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées etc. On assiste par ailleurs à des violences basées sur le genre faites aux femmes et filles qui se manifestent par des viols, des violences sexuelles (agressions sexuelles etc..), les violences psychologiques et des violences physiques (coups et blessures) etc.

Risques de protection

Au Burkina Faso, les situations de crises de protection auxquelles les populations font face le plus souvent peuvent être catégorisées de la manière suivante :  Les zones affectées par le conflit armé : les zones dans lesquelles la population civile souffre d’une série de violations et d’abus intentionnels en plus des terribles conséquences inhérentes au conflit.