Stratégie de Résilience du Système de santé dans les zones à sécurité précaire au Burkina Faso

INTRODUCTION

Le contexte actuel du Burkina Faso, marqué par les attaques perpétrées par des individus armés non identifiés, particulièrement récurrentes dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel, affecte le fonctionnement du système de santé. L’évolution imprévisible de cette situation de sécuritaire précaire nécessite l’élaboration d’une stratégie qui prend en compte l’ensemble des autres régions non encore touchées dans une perspective de riposte appropriée.

Pour répondre à toutes ces préoccupations, le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère de la santé, s’est engagé dans une démarche d’accompagnement des structures de santé en général et plus spécifiquement celles dans les régions concernées.

C’est dans cette dynamique que s’inscrit la stratégie qui vise l’accélération des interventions d’appui à la résilience, pour un meilleur niveau de réalisation des objectifs de santé.

Le document de la stratégie comprend trois parties : (i) contexte, (ii) analyse situationnelle, et (iii) modalités de mise en œuvre.