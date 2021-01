Stratégie de réponse GSAT

Historique et contexte

La situation sécuritaire au Burkina Faso s’est fortement dégradée ces dernières années déclenchant une crise de déplacement massive dans différentes régions du pays, notamment le Centre Nord, le Sahel, le Nord, l’Est et la Boucle du Mouhoun, avec 978,744 personnes déplacées internes (PDI) en date du 9 juillet 2020 réparties à travers 232 communes d’accueil (Source CONASUR). Le Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire, à travers son Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), a été désigné par le Gouvernement du Burkina Faso pour coordonner la réponse humanitaire aux PDI et les acteurs humanitaires se sont engagés à leurs côtés pour renforcer l’assistance apportée aux PDI, mais les besoins humanitaires et de protection restent très élevés, avec une grande majorité des PDI vivant dans des sites d’accueil temporaires, des logements de fortune, des centres collectifs ainsi que des familles d’accueil, soit 22% en famille d’accueil selon les derniers chiffres de CONSAUR. La réponse reste considérablement entravée par le contexte de la sécurité instable, la réduction de l'espace de protection, l’accès difficile au logement et à la terre ainsi que l'accès de plus en plus difficile aux populations touchées.

Dans sa stratégie disséminée en décembre 2018 sur la prise en charge des PDI, le CONASUR a réaffirmé sa volonté de servir d’interface entre les acteurs humanitaires et les populations déplacées internes vivant dans les sites d’accueil temporaires ou dans des familles d’accueil. Le CONASUR a effectivement su assurer avec l’appui de l’UNHCR et à travers notamment ses démembrements réactivés, l’enregistrement et le profilage des PDI et des familles qui les accueillent ainsi que le partage des données désagrégées des déplacés aux acteurs de réponse dans les principales régions de déplacement. Cependant, la situation s’est largement détériorée avec des déplacements secondaires mais également des déplacements internes d’une région à une autre. Ces nouvelles caractéristiques, couplées à la multiplicité des acteurs humanitaires et à une capacité de réponse encore faible, nécessitent une approche zonale (area-based) intégrale pour la gestion et la coordination de l’assistance apportée aux PDI dans les sites/centres collectifs ainsi que les familles d’accueil. A tout ceci s’ajoute l’absence de coordination de la réponse multisectorielle dans les sites d’accueil temporaires et établissements similaires.

Contexte opérationnel GSAT :

- Chocs humanitaires :

o Ouverture des sites d’accueil temporaire en 2019 Afin de répondre aux besoins urgents des PDI, le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) a mis en place, à la suite des violences communautaires de Yirgou, des sites d’accueil temporaires pour les déplacés n’étant pas dans des familles d’accueil. Les sites de Barsalogho, Foubé, Kelbo et Arbinda ont été mis en place en vue de fournir assistance et protection aux PDI. D’autres sites d’accueil temporaires comme ceux de Gorgadji, Pissila, Pensa, Dablo ont été aussi aménagés.

o Nouveaux déplacements

Plusieurs communautés, notamment Kaya, Kongoussi, Dori, Ouahigouya, ont connu une augmentation de sites d’accueil temporaires. C’est aussi le cas de plusieurs familles d’accueil et communautés hôtes hébergeant chez elles ou sur leurs terres une quantité excessive de PDI, avec déjà un accès limité ou inexistant à des installations WASH et/ou à d’autres services de base qui nécessiteraient également des activités de coordination et de gouvernance similaires à celles pour les PDI vivant dans les sites d’accueil temporaires.

o Nouvelles zones de déplacements

Depuis quelque temps déjà, les zones de Foubé, Barsalogho et les villages environnant de Pissila dans la région du Centre-Nord, dans la commune de Thiou dans la province du Loroum, Pétagouli dans la province de l’Oudalan, la commune de Yamba et les villages de Nagré, de Natiaboani, de Tawalbougou et de Matiacoali dans la commune de Fada dans la région de L’est, voient leur situation sécuritaire se dégrader, à la faveur des attaques et rumeurs d’attaques par les groupes armés dans ces localités entraînant des mouvements de population.