Situation des interventions PESU en faveur des enfants déplacés

Déplacés internes dans les différentes régions

La récurrence d’attaques violentes sur le territoire continue de provoquer des déplacements dans plusieurs régions du pays accroissant les besoins humanitaires. Près de 220 000 personnes sont maintenant déplacées à l’intérieur du pays, ayant trouvé refuge dans des communautés hôtes ou s’étant regroupées dans des sites dans les régions du Sahel, du Nord, de l’Est et du Centre Nord. De plus en plus, les centres urbains comme Kaya (Centre Nord) , Dori et Djibo (Sahel) accueillent des personnes fuyant l’insécurité trouve refuge . Également le phénomène de personnes ayant subi plusieurs déplacement s’ amplifie et notamment du sahel vers le centre nord.