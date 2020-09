Situation des Inondations et Vents Violents au Burkina Faso (sept. 2020)

1. Situation

À la date du 10 septembre 2020, CONASUR rapporte 13 régions touchées, 71.341 personnes sinistrées, 13 pertes en vies humaines, 50 blessés et 563 personnes accueillies dans les écoles et autres centres d’accueil en raison des pluies et des vents violents depuis le mois d’avril 2020. En plus, 3.347 maisons ont été détruites, 1.656 maisons endommagées et 1.790 abris d’urgences des PDI détruits ou endommagés. (Siterep : https://drive.google.com/file/d/10ffBpJ6rVwBv6vE3Om8u1inZBOZysPTV/view et situation par communes: https://drive.google.com/file/d/1D6rB7zJ8NdJ0Vwb-YtQucpbv4M3cNjxM/view).

En matière des ménages et abris affectées par les inondations et les vents violents, le cluster abris a pu connaître la situation des 5 régions priorisées dans la réponse humanitaire :

Centre Nord : septembre : plus de 400 ménages déplacées et hôtes affectés par les pluies du 5 et 7 de septembre en plus de plus de 520 affectés en juin parmi 8.369 ménages identifiés comme installés dans zones inondables (10 communes, juin 2020)

Sahel: 462 ménages affectés par les vents violents et 22 abris détruits par les dernières pluies, en septembre, et 200 ménages en juin, parmi 1.593 ménages identifiés comme installés dans zones inondables (7 communes, juin 2020)

Nord: 31 ménages affectés par les dernières pluies de septembre, mais, la majorité des ménages déplacés sont accueillis chez des ménages hôtes à Yatenga et Loroum, qui jusque-là ne sont pas trop affectés par des fortes inondations.

Boucle de Mouhoun: Quelques dégâts ont été rapporté sur les abris d'urgences et aussi sur les maisons des communautés hôte par les vents violents majoritairement.

Estimation de 2/5 des abris affectés par les intempéries.

Est: 857 ménages affectés par les pluies du 5 de septembre.

Forte préoccupation pour la faible présence des acteurs d’abris dans la région.