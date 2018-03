Situation au Sahel : la Croix-Rouge assiste plus de 13 000 personnes

La Croix-Rouge burkinabè (CRBF) et ses partenaires ont apporté leurs aides aux personnes vulnérables de la région du Sahel. Du 13 février au 03 mars 2018, une assistance sous la forme de vivres et de matériel de première nécessité a été remise à 13 200 personnes déplacées des suites des violences dans les communes de Djibo, Baraboulé et Tongomayel.

Sambo DICKO avait du mal à contenir sa joie. Les longs sourires et les yeux presque larmoyant dissimulaient difficilement le soulagement du vieil homme qui n’en demandait pas davantage. Tout heureux, il avait mis à contribution ses deux femmes et ses trois enfants pour l’aider à transporter cette aide providentielle qui lui permettra d’entrevoir des lendemains moins angoissants. Sa famille et lui avaient dû quitter la commune de Baraboulé pour se réfugier momentanément chez des proches dans la ville de Djibo. Après avoir fui les violences dans son village natal, il avait fini par se rendre à l’évidence de la nouvelle charge que sa famille ajoutait aux conditions de vie déjà bien précaires de son frère cadet.

Sambo DICKO a donc profité de la deuxième opération de distribution de coupons organisée dans la zone au profit de 13 200 personnes déplacées et qui ont été identifiées par les services de la Croix-Rouge burkinabè, en collaboration avec le Comité national de secours d’urgence (CONASUR).

Ces bénéficiaires sont issus de 2 200 ménages des communes de Baraboulé, Tongomayel et Djibo. Un recensement préalable avait permis d’identifier leurs besoins. Grâce aux coupons, ils ont pu s’approvisionner auprès des commerçants locaux. Ils ont reçu ainsi des vivres et du matériel de première nécessité pour améliorer leurs conditions de vie. Chaque ménage a bénéficié de 50kg de petit mil, 50kg de riz, 5 litres d’huile, 5kg de sucre, 2kg de sel iodé. Une somme 5 500frs a été également remise à chacun des ménages pour l’achat de condiments. Le kit de NFI (No food idem) comprenait un seau, 6 pagnes, 6 nattes d’une place, 3 sets d’hygiène pour les femmes, 1kg de savon. Les familles bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance à la Croix-Rouge toujours présente à leurs côtés.

A travers cette campagne, il s’agissait de soulager les personnes affectées par les violences dans cette partie du pays et de préserver leur dignité. Cette opération complète plusieurs autres déjà réalisées dans cette région. En effet, en septembre 2017 également, 712 familles, soient environs 6 000 personnes avaient reçu de l’aide. En décembre aussi, 1 360 ménages aviaient été assistés.