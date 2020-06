Sahel: la société civile locale demande un changement d’approche dans la réponse à la crise

«La lutte contre le terrorisme ne peut être l’unique horizon de la Coalition internationale pour le Sahel»

Appel à la mise en place d’une «coalition citoyenne pour le Sahel»

Bamako/Niamey/Ouahigouya/Paris, 11 juin 2020 – Des représentants de la société civile ouest-africaine ont appelé aujourd’hui à la mise en place d’une «coalition citoyenne pour le Sahel», à la veille de la première réunion ministérielle de la «Coalition internationale pour le Sahel», ce vendredi 12 juin. Les pays du G5 Sahel et la France avaient annoncé cette initiative lors du sommet de chefs d’États qui s’est tenu à Pau en janvier 2020.

Au cours d’une conférence de presse en ligne, cinq acteurs de terrain et experts ont souligné les insuffisances de l’approche actuelle dans la gestion de la crise au Sahel et ont présenté leurs priorités pour une réponse plus efficace aux multiples défis auxquels doivent faire face les populations civiles dans la région. Ils ont souhaité engager un dialogue constructif et exigeant avec les gouvernements de la région et leurs partenaires internationaux en faisant valoir leur expertise locale.

Victor Ouedraogo, prêtre catholique à Ouahigouya, au nord du Burkina Faso, directeur du Centre Diocésain de Communication, a déclaré:

«Il ne se passe pas une semaine sans que nous apprenions des nouvelles macabres, des tueries et des attaques liées aux groupes terroristes et autres forces armées. Cette situation a entraîné le déplacement massif de 800 000 personnes. Les femmes sont privées de liberté, même dans les camps où elles pensaient être en sécurité. Plus de 2000 écoles sont fermées et 300 000 élèves privés de leur droit à l’éducation.

Sur le terrain, nous voyons peu d’amélioration. Nous pensons qu’il faut élargir la notion de sécurité pour impliquer les populations locales dans la gestion de cette crise. Les armes dont nous avons besoin, ce sont les armes du développement, pour donner un avenir aux femmes et aux jeunes.»

Abas Mallam, juriste, secrétaire général du Réseau nigérien pour la gestion non-violente des conflits (RE-GENOVICO) – qui intervenait aux côtés de Boubacar Oumarou, coordonnateur national de RE-GENEVICO – a dit:

«La lutte anti-terroriste n’a pas créé les résultats escomptés. Nous nous demandons parfois si les interventions au Sahel n’ont pas en fait aggravé la situation. On n’a pas vaincu les terroristes et on a créé des problèmes avec le soupçon et la perte de confiance entre les communautés et l’État. Il est nécessaire de réorienter la réponse en mettant l’accent sur la protection des civils. On ne peut pas se limiter à l’apparence, il faut travailler sur les causes profondes du conflit.

C’est pour cela que nous proposons de créer une «coalition citoyenne pour le Sahel», comme un pendant à la Coalition internationale, pour inciter la communauté internationale et les pays de la région à réorienter les actions entreprises pour une meilleure protection des populations.»

Niagalé Bagayoko, politologue, présidente de Africa Security Sector Network, un groupe de réflexion basé à Accra, au Ghana, spécialisé dans la réforme du secteur de la sécurité en Afrique, a dit:

«La lutte contre le terrorisme ne peut être l’unique horizon de la Coalition internationale. Il existe aujourd’hui de nombreux travaux et actions mis en œuvre par des acteurs au plus près des populations et communautés et cette expertise n’est pas suffisamment mobilisée. La société civile est désireuse de s’engager dans un dialogue constructif – et critique – avec les gouvernements et de proposer son expertise pour s’attaquer ensemble aux causes profondes du conflit»

Drissa Traore, coordinateur national du projet conjoint Association malienne des droits de l’Homme AMDH/Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), a dit:

«Aujourd’hui, la priorité est donnée aux réponses sécuritaires sans consultation des communautés qui sont censées être protégées par les forces de sécurité. Cela pourrait contribuer aux violations des droits humains.

Nous attendons de la Coalition internationale qu’elle aille au-delà des simples déclarations. Ce ne sont pas les solutions qui manquent, mais pour les mettre en œuvre, il faut une véritable volonté politique. La «coalition citoyenne» que nous appelons de nos vœux pourrait utilement contribuer à convaincre les gouvernements de mettre la protection des civils et la sécurité humaine au cœur de la réponse».

