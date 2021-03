Sahel et Afrique de l’Ouest: Insécurité Alimentaire et Nutrionnelle alarmente, Mars 2021

UN NIVEAU INEDIT D'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE

Au Sahel et en Afrique de IQuest, les rsultats des dernires analyses du Cadre Harmonis (Octobre-Novembre 2020) Ont montr que prs de 16,7 millions de personnes talent en inscurit alimentaire aigue (Ph3 5 du CH | IPC) et que si des interventions efhcaces ne sont pas entreprises rapidement, prs de 23,61 millions de personnes le seront durant la prochaine saison de soudure 2021 (Juin-AoOt).

Les comparaisons interannuelles doivent tre nuances car dune part iI sagit danalyses conjoncturelles de |pinscurit alimentaire aigu dpendant de chocs/vnements, et d)autre part on constate des variations par rapport la couverture gographique des analyses, et au type de donnes disponibles.

Toutefois, cette situation est indite par |lampleur de l'augmentation qu)eIIe reprsente respectivement (actuellement et pour la soudure), +159 % et +126% de personnes en inscurit alimentaire et nutritionnelle aigu par rapport la moyenne quinquennale (2015-2020). Sur une anne, on note une augmentahon d)environ 80% pour la priode courante (oct-dc), et de 18% pour la soudure (juin-aoOt). Et ce ma|gr une anne considre comme bonne en matire de condihons pluviomtriques et de produchon agro-pastorale.

En 2021, la situation nutritionnelle reste galement proccupante dans la rgion dAfrique de IQuest et du Centre.

En effet, un total de 13,9 millions de cas de malnutrition aigOe (MAG) sont attendus parmi les enfants de moins de 5 ans, dont environ 30% (soit 4,31 millions) de cas de malnutrition aigu svre (MAS). En considrant uniquement les pays de la CEDEAO2, ainsi que le Cameroun et la Mauritanie, iI est attendu 9,66 millions de cas MAG, dont 3,08 millions de cas svre (MAS), montrant ainsi une augmentation de +7% par rapport la moyenne quinquennale (2015-2019).

En 2020, quatre enqutes nationales de nutrition Ont pu tre menes, en assurant les mesures de protection Iies la pandmie de COVID-19, entre septembre et dcembre au Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad3. Les rsultats Ont montr une augmentation des prvalences nationales de MAG au Burkina Faso (9,1% vs 9%) et au Niger (12,7% vs 10,6%) en comparaison avec les rsultats des enqutes de 2019, tandis quau Mali (7,2% vs 8,1%) et au Tchad (10% vs 12,9%), une Igre diminuhon est enregistre. Cependant, il convient de noter que pour ces deux derniers pays, les rsultats doivent tre relahviss puisque les enqutes se sont tenues pendant la priode post-rcolte, rendant la comparaison avec les enqutes prcdentes difficile.

Ces chiffres traduisent une souffrance humaine extrme, face laquelle les membres du Food Security and Nutrition Regional Working Group (FSNWG) appellent des engagements concrets et immdiats visant rpondre aux besoins les plus aigus et anticiper une priode de soudure qui sannonce dramatique pour les populations du Sahel et d'Afrique de l'Ouest.

Des recommandations sont formules dans ce sens dans la dernire pairhe de cette note. Ces recommandations concernent galement la ncessit damliorer les efforts en cours concernant les interventions de moyen et longs termes qui se doivent i) de rpondre de manire plus efficace aux besoins structurels et ii) dattaquer leurs causes pour contribuer des changements de fonds et durables.