Sahel : Déclaration conjointe des Nations Unies et des ONG internationales à l’occasion du Sommet du G5 Sahel à Nouakchott

Dakar, le 30 juin – Les agences humanitaires des Nations unies et les organisations non gouvernementales signataires de cette déclaration prennent note de l’organisation du Sommet du G5 Sahel à Nouakchott le 30 juin et encouragent les acteurs présents à trouver des solutions durables à la crise sécuritaire, humanitaire et de développement que traverse la région.

En effet, le contexte sécuritaire dans les pays du Sahel s’est considérablement dégradé ces derniers mois. Les situations de conflit qui prévalent dans la région entraînent des conséquences humanitaires sans précédent pour les populations civiles confrontées à l’insécurité et au déplacement. Les organisations humanitaires s’inquiètent en particulier de rapports faisant état d’exécutions extrajudiciaires présumées, du recrutement forcé, notamment d’enfants, d’enlèvements et prises d’otage, de viols ainsi que de la stigmatisation grandissante et la discrimination à l’encontre de certains groupes soupçonnés d’être de connivence avec des groupes armés. En effet, ces nombreux rapports décrivent la recrudescence de violations graves des droits de l’homme commises par les différents belligérants.

L’accès limité aux services sociaux de base, l’absence de perspectives socio-économiques pour la grande majorité de la population, y compris les jeunes, et les vulnérabilités chroniques sont des facteurs qui aggravent la situation dans la région. Les enfants touchés par la violence au Sahel central ont un besoin urgent de protection et de soutien. La crise humanitaire que traverse la région, alliée aux problèmes de développement qu’elle connait risquent d’anéantir les progrès réalisés ces dernières années, tout en rendant la protection des populations civiles encore plus fragiles.

Dans ce contexte rendu encore plus difficile par l’impact direct et indirect de la pandémie de COVID-19 dans la région, ce sommet représente une opportunité pour poursuivre le dialogue constructif engagé entre les décideurs politiques, les responsables militaires et les acteurs humanitaires de la région autour des questions liées aux principes humanitaires et à la protection.

La communauté humanitaire régionale se dit ouverte à un dialogue avec le G5 Sahel pour faire progresser l’agenda du droit international humanitaire et garantir aux populations affectées par la crise humanitaire, y compris les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, une assistance pour l’accès aux services sociaux de base et vitaux. Il est impérieux de réfléchir collectivement à des solutions innovantes pour répondre aux besoins humanitaires tout en réduisant les vulnérabilités chroniques et pour endiguer la propagation de la crise.

Afin de renforcer la protection des civils et améliorer la réponse humanitaire à toutes les populations vulnérables affectées par les conflits et la pandémie de COVID-19, il est essentiel que les Etats membres du G5 Sahel et leurs forces armées s’engagent à: