Sahel: Aperçu de la situation humanitaire dans la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger (Novembre 2020)

Résumé

La zone des « 3 Frontières » englobe les régions frontalières du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Sa population est estimée à 11,3 millions de personnes. L’éclatement de la crise malienne en 2012 a engendré une dégradation progressive du contexte sécuritaire, avec une forte augmentation des incidents non seulement au Mali, mais aussi au Niger (à partir de 2018) et au Burkina Faso (2019). L’influence grandissante des groupes armés, d’inspiration religieuse ou communautaire, s'accompagne d'une forte hausse de la criminalité . Ce contexte sécuritaire a des implications importantes sur les populations locales : au 31 octobre 2020, environ 1,4 million de personnes se seraient déplacées dans la région, exacerbant les tensions au sein des populations locales5, ainsi que les besoins des populations, déjà vulnérables à la pauvreté, aux chocs climatiques et aux inégalités d’accès aux ressources6. Ces mêmes facteurs, combinés à des conditions géographiques difficiles et aux contraintes liées à l’état d’urgence décrété dans les zones en crise complexifient l’accès aux populations ayant besoin d’assistance. L’accès humanitaire fait aussi face à des lacunes d’information importantes sur l’étendue, la nature et la sévérité des besoins des populations locales comme déplacées.

Dans l’optique de soutenir la réponse humanitaire, REACH a mis en place, avec le soutien de l’Agence des EtatsUnis pour le développement international (USAID), un ‘suivi de la situation humanitaire’ (HSM8), qui se déroule sur une fréquence mensuelle depuis novembre 20199 dans la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Plus spécifiquement, la zone d’étude comprend les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et du Sahel (Burkina Faso) ; de Gao, de Menaka, de Mopti et de Tombouctou (Mali) ; de Tahoua et de Tillaberi (Niger). Afin d’assurer l’utilité et la pertinence des informations récoltées, la communauté humanitaire, notamment les clusters existants dans les trois pays, sont régulièrement consultés pour donner leurs retours sur les outils. Le présent rapport cherche à établir un aperçu des principales tendances en matière de déplacements de populations et des besoins multisectoriels humanitaires en 2020. Les données présentées ont été collectées entre le 9 et le 30 novembre 2020, et sont interprétées à la lumière des données secondaires et autres systèmes de collecte de données existants dans la zone.

La méthodologie adoptée dans le cadre du projet HSM se caractérise par une approche mixte, combinant des composantes quantitative et qualitative. Le volet quantitatif prévoit un questionnaire avec des informateurs clés au niveau des localités (1 601 IC interrogés). Les données sont collectées au niveau des localités, selon un échantillonage choisi d’IC sélectionnés en fonction de leurs connaissances récentes (moins d’un mois) et détaillées des localités. Les informations sont rapportées lorsqu’au moins 5% des localités évaluées de l’unité administrative 2 (province, cercle, département) ont été évaluées. A ce titre, les résultats doivent être considérés comme indicatifs.

Le volet qualitatif comprend 23 groupes de discussion au niveau de la commune ou du département portant sur les besoins multisectoriels ainsi que des ateliers de cartographie participative cherchant à comprendre la dynamique de certains déplacements récents de populations.