RSSG IBN Chambas conclut sa visite au Burkina Faso, encourage les parties prenantes aux élections du 22 novembre à rester mobilisées pour des élections inclusives, transparentes et apaisées

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a conclu aujourd’hui une visite de cinq jours au Burkina Faso.

Cette visite de solidarité des Nations Unies visait à encourager tous les acteurs nationaux impliqués dans la préparation et l’organisation des élections présidentielles et législatives inclusives, transparentes et apaisées au Burkina Faso.

Durant sa visite, Mohamed Ibn Chambas a eu des consultations avec des membres du gouvernement et les responsables des institutions nationales, notamment le Président du Conseil Constitutionnel et le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), les candidats et les partis politiques.

Le Représentant Spécial a salué l’esprit de concertation et de consensus qui a mené à l’audit du fichier électoral en cours, et a appelé les acteurs Burkinabè à maintenir le même état d’esprit de concorde pour éventuellement résoudre les contentieux. Il a également encouragé l’adoption par les candidats d’un code de bonne conduite visant à bannir l’emploi de propos inflammatoires, pour mieux concentrer les prochaines campagnes électorales sur les véritables enjeux.

Au cours de sa visite, le Représentant spécial a réuni les parties prenantes Burkinabè dans un forum d’échanges sur les préparatifs et le déroulement du scrutin. Il a exhorté tous les acteurs à travailler de concert pour un climat apaisé tout au long du processus électoral. « Dans une période difficile marquée par la pandémie de la COVID-19 et la persistance de la menace terroriste, il est vital que toutes les parties prenantes agissent en concertation pour consolider les acquis démocratiques et la paix au Faso, » a-t-il souligné. Il a encouragé les Burkinabè à maintenir l’esprit d’entente, la recherche du consensus et le respect mutuel qui caractérisent le vivre-ensemble au Burkina Faso et qui en ont fait un exemple dans la sous-région.

Les prochaines élections présidentielle et législatives seront les plus ouvertes que le pays ait connu. Elles constituent une étape fondamentale dans la consolidation de la démocratie et la cohésion nationale au Burkina Faso. Les Nations Unies réaffirment leur soutien au gouvernement et au peuple du Faso dans leurs aspirations à la paix et au développement.