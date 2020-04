Riposte contre la pandémie du Covid-19 : La Chine vole au secours du Burkina Faso

Ouagadougou, 16 avril – A la demande du Gouvernement du Burkina Faso, une mission de 12 experts chinois, principalement des épidémiologistes, des hygiénistes, des cliniciens, des réanimateurs médicaux, y compris des spécialistes de la médecine traditionnelle est arrivée à Ouagadougou ce jour. La mission a apporté avec elle un important lot de matériels médicaux techniques, près de 4 tonnes comprenant, entre autres, des masques et des équipements de protection individuelle. Au bas de la passerelle pour les accueillir, le Ministre de la santé, Pr Léonie Claudine LOUGUE et Madame la représentante de l’OMS au Burkina Faso, Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, l’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Son Excellence Li Jian, des responsables du Ministère de la Santé et de la mission diplomatique de la chine au Burkina Faso

L’équipe médicale chinoise va séjourner au Burkina Faso durant deux semaines et va principalement renforcer les capacités du personnel de santé burkinabè afin d’aider le pays à vaincre rapidement vaincre l’épidémie de COVID 19 qui y sévit en ce moment. L’ambassadeur de chine au Burkina a indiqué que l’arrivée de cette équipe est un grand moment qui répond conjointement à l’appel du Directeur Général de l’OMS pour aider les pays africains et à celui clairement exprimé par le Burkina Faso à l’endroit de son pays.

La Ministre de la santé a souhaité la bienvenue aux experts et a signifié la gratitude du Burkina Faso pour cet appui substantiel de la Chine. Elle a rappelé, comme l'Ambassadeur de la Chine, que l'arrivée de la présente mission fait suite à un échange entre le Président du Faso et celui de la République chinoise au lendemain de la survenue de l’épidémie au Burkina Faso. Cet appui permettra au pays, selon elle, d’améliorer les différentes interventions de la riposte en cours actuellement, et singulièrement la prise en charge des malades de COVID19. Le Burkina Faso totalise à la date du 15 avril 2020, 546 cas confirmés de Covid- 19 avec 226 guérisons et 32 décès. La majorité (57%) est observée chez les personnes âgées de plus de 60 ans et plus.

Madame la Ministre a saisi l’occasion pour adresser ses remerciements à la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique et à la Représentation de l’OMS au Burkina Faso avec lesquelles elle entretient des échanges continus, afin de gérer au mieux la présente crise sanitaire dans son pays. Elle a en plus invité tous les burkinabè à respecter les gestes barrières contre le Covid-19 et à protéger les personnes âgées, afin de rompre la chaîne actuelle de transmission.

La Représentation de l’OMS au Burkina Faso, pour sa part, a salué l’initiative de la Chine à l’endroit du Burkina Faso. En effet, a-t-elle clairement fait savoir : « Je me réjouis de ce que le Burkina Faso puisse bénéficier de l’expertise chinoise, universellement reconnue ».

