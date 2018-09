Rester digne et humain devant le terrorisme, les policiers du Sahel sont prêts

Le Programme d’Urgence pour le Sahel (PUS) a été mis en place par le Gouvernement du Burkina Faso pour améliorer les conditions de vie des populations de cette partie du pays. Il permettra de financer les domaines de la sécurité, le secteur privé, l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PUS, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) vient en appui au Ministère de la Sécurité pour améliorer les infrastructures existantes et former les Forces de Défense et de Sécurité, dans le respect des droits humains et du genre dans un contexte de terrorisme.

A cet effet, une série d’activités de formation sont prévues pour permettre au personnel de police d’acquérir des connaissances dans la prise en compte des droits humains et du genre dans leurs interventions. Aussi de bénéficier de connaissances actualisées sur les techniques d’intervention, d’enquête, d’audition et de gestion du stress dans un contexte d’attaque terroriste. C’est ainsi qu’un total de 150 policiers seront formés par groupe de 30 en 5 sessions. La première session qui s’est tenue à Dori du 17 au 21 septembre 2018 a regroupé les agents de tous les postes de police de la région du Sahel dont deux (2) policières et vingt et neuf (29) policiers avec une expérience de zéro (0) (stagiaire) à plus de cinq (5) ans de service.

Cette activité contribue à l’atteinte des effets du Programme Pays 2018-2020 convenu entre le Gouvernement du Burkina Faso et le PNUD à savoir que les institutions en charge de l’Etat de droit, de l’aide judiciaire et de la réconciliation nationale disposent de capacités opérationnelles pour fournir des services de justice aux populations et faciliter le processus de réconciliation.

« La persévérance dans le respect des droits humains, du genre et de la diversité reste la meilleure réponse au terrorisme », selon les formateurs. Il faut donc aux policiers de changer leur comportement pour s’adapter aux manifestations du terrorisme et rester digne et humain, quelle que soit l’adversité.