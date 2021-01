Rapport sur le sondage d’opinion sur la sélection des bénéficiaires du fonds d’amorçage du MYRP au Burkina Faso

FAITS SAILLANTS

Malgré les défis rencontrés, d’un point de vue général, les organisations répondantes sont cohérentes quant au bon déroulement du processus de sélection des bénéficiaires du fonds de lancement du MYRP (Grantees) et à l’application des principes liés à celui-ci;

Plus de la moitié des répondants viennent des structures internationales opérant au Burkina dans les six régions à défis sécuritaires, principalement du domaine de l’éducation en situations d’urgence (ESU);

Les répondants démontrent un besoin d’information important quant aux critères de sélection des Grantees, et tous souhaitent en connaître davantage pour pouvoir mener un travail de qualité supérieure à l’avenir. Plus particulièrement les soumissionnaires « perdants » sont fortement intéressés à avoir plus d’explications sur chaque note attribuée par le Comité de sélection afin de s’améliorer au niveau de la prestation et non pas forcément pour « gagner » le fonds.

INTRODUCTION

Au Burkina Faso, le secteur de l’éducation subit depuis plus de deux ans les effets négatifs des défis sécuritaires et plus récemment ceux de la pandémie de COVID-19. Malgré les efforts du Gouvernement et de ses partenaires pour assurer la continuité éducative avec la Stratégie nationale de l’éducation en situations d’urgence / SN-ESU (2019-2024), les écoles demeurent la cible d'attaques et de menaces des groupes armés non étatiques (GANE). Au 5 décembre 2020, 2 169 écoles étaient toujours fermées, affectant 306 946 élèves et 12 075 enseignants. La principale cause de la fermeture des écoles reste, en dehors de la pandémie COVID-19 sur la période mars - juillet 2020, l’activisme des GANE qui se traduit principalement par des attaques contre l’éducation. Certaines études ont mentionné également (mais faiblement) l’utilisation des écoles comme abris provisoires pour certaines personnes déplacées internes et des sinistrés (sans-abris) des inondations.

Dans le cadre du programme pluriannuel de résilience (MYRP), le fonds mondial pour l’éducation en situations d’urgence « Education Cannot Wait » (ECW), en appui à la SN-ESU/2019-2024, au Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation (PSEF/2017 – 2030) et au plan de réponse humanitaire (HRP) 2021, a proposé de subventionner des (ou une) Organisation Non Gouvernementale (ONG), des (ou une) Agences des Nations Unies ou Consortium d’acteurs ESU pour la réalisation d’un projet de trois ans (2021-2023) en faveur de la scolarisation des enfants des 6 régions à forts défis sécuritaires (Sahel, Centre-Nord, Est, Centre-Est, Est et Boucle du Mouhoun) au Burkina Faso.

Un appel à projets a ainsi a été lancé et envoyé à tous les membres du Cluster Education les invitant à postuler afin de bénéficier de cette subvention. Un comité de sélection a ainsi été mis en place pour sélectionner les bénéficiaires du fonds. Le travail du comité de sélection a permis de désigner, sur une liste des dix soumissionnaires, deux organisations bénéficiaires ou « Grantees », à savoir l’UNICEF et l’ONG Internationale Enfants du Monde en consortium avec les associations nationales A&P, ATT, FDC-BF.

En association avec le MENAPLN, le Cluster Education a entrepris un sondage en ligne portant sur le processus de sélection des Grantees en son sein. Celui-ci a été réalisé en trois étapes dont la plus importante (la collecte de données) s’est déroulée entre le 21 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, soit à peu près trois semaines.

Le présent rapport traite des résultats du sondage. Vous trouverez dans les prochaines pages de l’information sur la méthodologie de l’étude, les principaux constats issus de l’analyse des résultats.