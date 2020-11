Rapport mensuel de protection région de l'Est - Octobre 2020

Contexte et points saillants

La région de l’Est depuis le début de l’année 2020 connait une situation sécuritaire dégradante de jour en jour. Variante d’une province à une autre, selon la nature des incidents enregistrés, on constate au cours de ces deux derniers mois, une accalmie apparente.

Cependant, sur les cinq provinces que comptent la région, celles de Fada-Ngourma, Komondjari et Gnagna, au cours de ce mois d’octobre, ont enregistrés des incidents perpétrés par des hommes armés non identifiés (HANI). Ainsi, 8 incidents de protection ont été enregistrés.

Les contrôles irréguliers des compagnies de transport en commun par des hommes armés non identifiés sont fréquents dans la province du Gourma et de la Komondjari respectivement sur les axes Fada-Kompienga et Fada-Gayéri. Ces contrôles réduisent la liberté de circulation notamment des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité.

Au cours de ce mois d’octobre 2020, des opérations de ratissage des forces de défense et de sécurité en collaboration avec les volontaires de défenses pour la patrie (VDP) ont été constatées dans la Tapoa et la Kompienga pendant les jours de marché. Ces ratissages accompagnés souvent de tirs de sommation ont créé une panique au sein de la population. Quelques présumés terroristes seraient arrêtés à l’issue de ces opérations.

Parmi les incidents de protection enregistrés dans les provinces du Gourma, de la Komondjari et la Gnagna on retient les suivants : vol de bétail, des enlèvements de civils, des assassinats perpétrés par des hommes armés non identifiés et un déplacement de 03 ménages.

Signalons qu’au cours de ce mois, la région de l’Est a enregistré un affrontement intercommunautaire dans la province de la Gnagna. Cet affrontement qui a eu lieu à Liptougou a occasionné 4 pertes en vies humaines ; toutes choses qui mettent à rude épreuve la coexistence pacifique.

Le couvre-feu dans le cadre des efforts de sécurisation de la région été prorogé jusqu’au 1er décembre 2020 de 00h à 4H00 pour la ville de Fada, de 22H00 à 04H00 dans les chefs-lieux des provinces et de 19H00 à 4H00 du matin pour les communes rurales.

Sur le plan sanitaire, la région a enregistré 13 nouveaux cas de COVID 19 le 15octobre 2020 dans la ville de Fada ; prouvant ainsi un relâchement dans l’observation des mesures barrières telles que la distanciation sociale, le port de masque et le lavage des mains.