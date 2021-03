Rapport mensuel de monitoring de protection - Région du Sahel (Février 2021)

II. CONTEXTE

Dans la Région du Sahel, le mois de février a été marqué par l’accentuation des attaques des groupes armés non identifiés (GANI). Cette crise sécuritaire touche l’ensemble des provinces occasionnant des situations de précarité et de vulnérabilité extrême au sein des populations. A l’instar du mois de janvier, le mois sous revue a connu aussi des incidents sécuritaires et/ou de protection.

Comparativement au mois dernier, il est constaté moins d’incidents sécuritaires au cours de ce mois de février. Cependant, ces attaques ont occasionné de nombreuses violations des droits humains notamment les violations du droit à la vie, du droit à la propriété, du droit à l’intégrité physique et psychique, du droit à la liberté et à la sécurité. Et cela est perceptible dans presque toutes les provinces. En effet, dans la matinée du 18 février 2021, un Groupe Armée Non Identifié (GANI) sur 5 motos a intercepté un car transportant des commerçants sur l’axe Markoye-Dorbel dans la province de l’Oudalan. Cette attaque a occasionné 06 morts dans l’immédiat et environ 14 blessés. Certains blessés graves ont été évacués à l’hôpital de Markoye puis au CMA de Gorom-Gorom mais trois ont après succombé à la suite de leurs blessures, faisant ainsi passer le nombre de morts à 09. La province du Yagha, quant à elle, est confrontée aux cas d’enlèvements. Ainsi, dans la soirée du samedi 13 février 2021, des GANI ont enlevé un conseiller municipal à Habanga dans la commune de Solhan.

Ledit conseiller vivait dans la ville de Sebba. Il a été appelé au village pour les questions d’établissement des extraits de naissance. Dès qu’il est arrivé, les GANI ont débarqué et l’ont pris. Il faut noter aussi qu’en ce début d’année, les engins explosifs improvisés (EEI) ont fait des morts dans la province du Yagha. En effet, dans la soirée du mardi 23 février 2021, une commerçante et un jeune homme d’environ 20 ans ont été tués dans l’explosion d’un EEI à la sortie Est de Mansila. Ces deux personnes étaient à bord d’une charrette et partaient pour chercher des marchandises à Niaptana.

Concernant les mouvements de populations, dans la nuit du 04 février 2021, des GANI ont attaqué le village d’Adoudjié dans la commune de Bani. Ils ont enlevé et abattu l’imam du village avant d’emporter du bétail. Cet incident ayant suscité une frayeur dans les villages de Demniol, Adoudie, Lamdamol, Gassel, Lelly, Sorsala et SénoSofaré a occasionné un grand flux de déplacement vers le site d’accueil des PDI de Bani.

La province du Yagha qui avait moins de PDI commence à accueillir un grand nombre de PDI du fait des récents mouvements de populations en ce début d’année.

Dans la Région du Sahel, les provinces qui accueillent le plus de personnes déplacées internes sont celles du Soum notamment la ville de Djibo, du Seno avec les villes de Dori et de Gorgadji ainsi que l’Oudalan notamment la ville de Gorom-Gorom. La province du Seno a été la moins touchée par les incidents, mais demeure toujours une zone à risque où la situation sécuritaire reste précaire et volatile. Cependant, le cheflieu de Région qui est la commune de Dori reste la ville la plus stable où toutes les administrations fonctionnent normalement.