Rapport mensuel de monitoring de protection - haut bassins et cascades (septembre 2020)

I. CONTEXTE/POINTS SAILLANTS

La situation sécuritaire s’est relativement dégradée au cours du mois de septembre, dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades. Ces deux régions ont connu des attaques de groupes armés non identifiés (GANI) :

Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2020 : la police a été attaquée par des individus armés non identifiés au niveau du poste de contrôle de Farakô-bâ, situé sur l’axe BoboDioulasso-Banfora. Les assaillants ont été repoussés. On n’enregistre aucun blessé ni de décès parmi les FDS.

Le 11 septembre 2020 : le poste de police de Péni, dans la province du Houet (région des Hauts-Bassins) a été attaquée par des hommes armés non identifiés sans faire de victime.

Dans la nuit du 20 au 21 septembre 2020 : attaque de la gendarmerie de Mangodara, dans la province de la Comoé, localité située à 105 Km de Banfora, aux environs de 1 heure du matin par des GANI ayant fait un blessé dans les rangs de la gendarmerie.

Par ailleurs, à Poya, localité située dans la province du Houet, dans la commune rurale de Karangasso-Vigué, un drame a causé la mort d’un berger le 22 septembre 2020. La rixe est survenue entre un éleveur et un agriculteur et aurait conduit à la mort du premier cité.

Concernant la pandémie de la COVID-19, la ville de Bobo-Dioulasso a enregistré un pic avec 189 cas positifs au sein des élèves de l’école nationale d’administration et de magistrature (ENAM), internés pour leur stage au camp militaire Ouezzin-Coulibaly. Parmi ces cas positifs, 76 ont quitté le camp sans avis médical. Un communiqué, lancé par le Gouvernorat, a permis de localiser 74 cas qui ont été confinés à domicile. Des dispositions auraient été prises pour leur suivi médical.

Néanmoins, les activités du monitoring se sont normalement déroulées dans certaines localités concernées par la période sous rapport. Des activités de sensibilisation ont également été menées sur la COVID-19, la cohésion sociale, la protection de l’enfant (éducation) et les VBG (mariages précoces).

Dans la région des Hauts-Bassins, les moniteurs ont eu à noter un relâchement dans l’observance des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie dans leurs zones d’intervention. Toutefois, les moniteurs ont continué à mener les activités de sensibilisation en respectant les mesures de prévention afin de rappeler aux PDI et aux populations hôtes que la maladie est toujours présente au Burkina Faso et est mortelle.

S’agissant de la région des Cascades, la sécurité y est assurée par la gendarmerie et la Police. Elles couvrent l’ensemble des communes et des localités de la région. A ces forces, s’ajoute un détachement militaire basé à Banfora qui effectue des patrouilles sur l’ensemble de la région des Cascades.

Avec le déploiement des moniteurs de protection dans la région des Cascades, les activités monitoring ont effectivement démarré. Les autorités administratives, religieuses, coutumières, militaires et paramilitaires de la région ont été visitées. Pour renforcer les capacités des moniteurs, une formation a été organisée à leur égard, par ICAHD-international, le 10 septembre 2020 à Banfora, sur le thème : la protection internationale, des droits humains, la protection de l’enfance et la prévention des violences basées sur le genre (VBG). Les premières activités de monitoring dans la région ont permis de sensibiliser les PDI et les populations hôtes sur la COVID-19 et d’identifier deux (2) sites spontanés (Peulh et Mossi) à Nianabama. Leurs difficultés majeures sont le manque d’eau potable, l’accès à la terre et l’oisiveté même si certains PDI travaillent comme journaliers dans les champs des populations hôtes pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Enfin, la saison pluvieuse, dans les deux régions, a eu un impact sur les activités de monitoring durant le mois de septembre. Les problèmes d’accessibilité à certaines localités (voies inondées ou dégradées) et l’indisponibilité des PDI (travaux champêtres) ont jalonné le parcourt des moniteurs.