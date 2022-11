Rapport Final SMART Rapide Enquête nutritionnelle anthropométrique Commune de Dori, province du Séno, Région du Sahel, Burkina Faso 13 au 15 Juin 2022

Résumé Exécutif

L’enquête a été réalisée dans la Commune de Dori, chef-lieu de la province du Seno dans la Région du Sahel. Suite à la crise sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso depuis 2016, la commune de Dori a enregistré 66 7981 personnes déplacées à la date du 30 Avril 2022. Ce chiffre est le plus élevé dans la province du Séno. Les déplacées ont été contraints d’abandonner leurs moyens d’existence, font face à la précarité, bénéficient de l’assistance gouvernementale, des acteurs humanitaires et des populations hôtes.

Il s’agit d’une SMART Rapide. Les secteurs/villages ont été sélectionnés par le logiciel ENA en utilisant la probabilité proportionnelle à la taille. Quant aux ménages, ils ont été sélectionnés selon un processus de segmentation et d’échantillonnage aléatoire simple ou systématique.

Les données ont été collectées du 13 au 15 Juin 2022 par 5 équipes composées d’un chef et d’un mesureur chacune. Les équipes ont été supervisées durant toute la collecte. Les paramètres collectés étaient l’âge, le sexe, le poids, la taille, le périmètre brachial et la présence des œdèmes. Trois grappes ont été inaccessibles due aux problèmes sécuritaires et les trois grappes de réserves prévues à cet effet ont été utilisées.

Au total 25 grappes, 245 ménages, et 246 enfants ont été enquêtés. Les résultats montrent une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 19,8 % (IC 95 % ; 14,7 - 26,1) selon le rapport poids/taille) et 5,3 % (IC 95 % : 3,0 - 9,1) selon le périmètre brachial. La malnutrition aiguë globale combinée est de 22,4 % (IC 95 % : 17,3 - 28,5).