Rapport Final SMART Rapide Enquête anthropométrique Commune de Fada N’Gourma, Province du Gourma, Région de l’Est, Burkina Faso 13 au 15 juin 2022

Résumé Exécutif

L’enquête SMART Rapide a été réalisée dans la commune de Fada N’Gourma, chef-lieu de la province du Gourma dans la région de l’Est. C’est la commune de la région qui accueille le plus de personnes déplacées internes (PDI) depuis le début de la crise sécuritaire (85 574 PDIs à la date du 30 avril 2022)1 . Ces déplacées ont pour la plupart abandonnées leurs moyens d’existence et se retrouvent dans la précarité et sous l’assistance humanitaire et des populations hôtes.

La méthodologie SMART Rapide a été utilisé pour l’évaluation. Les secteurs/villages ont été sélectionnés par le logiciel ENA en utilisant la probabilité proportionnelle à la taille.

Quant aux ménages, ils ont été sélectionnés selon un processus de segmentation, d’échantillonnage aléatoire simple ou systématique. Les données ont été collectés du 13 au 15 juin 2022 par cinq équipes composées d’un chef d’équipe et d’un mesureur chacune. Les équipes ont été supervisées durant la collecte par des superviseurs. Les paramètres collectés étaient l’âge, le sexe, le poids, la taille, le périmètre brachial et la présence des œdèmes. Quatre grappes ont été inaccessibles due aux problèmes sécuritaires.

Au total, 24 grappes (avec l’utilisation des grappes de réserve), 235 ménages et 356 enfants ont été couverts. Les résultats montrent une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 15,2% (11,2%-20,2%) selon le rapport poids/taille et 7,8% (5,0%-11,9%) selon le périmètre brachial. La malnutrition aiguë globale combinée est de 16,9% (12,9%-22,0%).