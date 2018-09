Rapport de suivi-évaluation à mi-parcours de la campagne agropastorale 2018/2019 et de la situation alimentaire et nutritionnelle

Introduction

La campagne agropastorale 2018/2019 a connu un démarrage normal à tardif selon les régions. Les pluies enregistrées depuis le mois d’avril 2018 ont permis des semis dans certaines localités des régions du Sud-Ouest, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins, de l’Est et du Centre-Est au cours du mois de mai. Les séquences sèches enregistrées dans le mois de juin ont provoqué des flétrissements des plantes et des resemis dans ces régions. La reprise pluviométrique intervenue à partir de la troisième décade de juin et à la deuxième décade de juillet, selon les localités, a permis des semis et resemis massifs sur l’ensemble du pays.

Le cumul pluviométrique saisonnier du 1er avril au 31 juillet 2018 est inférieur à celui de 2017 et à celui de la normale pour la même période, sur la majeure partie du pays.

Les interventions de l’Etat et ses partenaires sur la période de mai à juillet ont concerné les soutiens à la campagne agropastorale et l'assistance aux personnes vulnérables. Les soutiens à la campagne agropastorale étaient constitués de semences, d’engrais, des produits et matériel phytosanitaires, d’équipements agricoles et des aménagements de basfonds.

A la date du 31 juillet 2018, les opérations culturales dominantes étaient la poursuite des semis des légumineuses, le sarclo-binage et dans certaines zones le buttage. La physionomie des cultures était globalement satisfaisante et les principaux stades pour les céréales étaient la levée, le tallage/ramification et la montaison. Des attaques de chenilles légionnaires ont été signalées dans pratiquement toutes les régions, excepté le Nord et le Centre-Nord. Les superficies infestées ont été estimées à plus de 35 000 ha à la troisième décade de juillet. Cependant, les produits phytosanitaires ont été insuffisants au regard de l’ampleur des attaques de chenilles.

La situation pastorale était caractérisée par une régénération du tapis herbacés et l’état de la végétation était assez dense dans les parties sud et ouest du pays, puis clairsemé dans ses parties nord et est. Le remplissage des points d’eau de surface a permis d’atténuer les difficultés d’abreuvement des animaux. L’état d’embonpoint des animaux, notamment les petits ruminants, s’est amélioré à la faveur de la bonne disponibilité du pâturage naturel et de l’eau d’abreuvement.

Cependant, la situation zoo-sanitaire est préoccupante du fait de la suspicion de la peste porcine africaine et de la fièvre aphteuse dans plusieurs régions, exposant plus d’une centaine de milliers d’animaux.

Les mouvements du bétail ont engendré quelques conflits mineurs par endroit Quant à la situation alimentaire et nutritionnelle, elle était marquée par une disponibilité faible à moyenne des produits céréaliers et une hausse des prix dans la plupart des régions. En juillet, les prix moyens des céréales étaient élevés et inaccessibles pour les ménages très pauvres et pauvres ; les variations quinquennales sur les marchés au consommateur étaient de 16%, 25% et 24%, respectivement pour le maïs, le mil et le sorgho. Les prix des petits ruminants ont connu une hausse au cours du mois de juillet sur les marchés à bétail, comparativement à l’année passée à la même période.

Fort de ce constat, la veille informationnelle s’avère indispensable pour détecter à temps les éventuelles anomalies pouvant compromettre le bon déroulement de la campagne.

D’où la mise en œuvre de cette mission conjointe de suivi de la campagne agropastorale et de la situation alimentaire et nutritionnelle.

Le présent rapport issu de l’analyse des informations recueillies lors de cette mission s’articule autour des points suivants :

o la situation pluviométrique et hydrologique ;

o l’évolution de la campagne agropastorale ;

o la situation pastorale et zoo-sanitaire ;

o la situation des marchés ; o les disponibilités alimentaires ;

o les stratégies d’adaptation des ménages ;

o l’état sanito-nutritionnel ;

o les interventions de l’Etat et des partenaires ;

o les perspectives ;

o la conclusion et les recommandations.