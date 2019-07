Rapport de sorties terrain de monitoring des PDIs de Barsalogo – Dablo – Foubé du 12/06/19

Date 12 juin 2019 - Lieu(x) Foubé ; Barsalogo ; Dablo

Contexte

Depuis fin 2017, le pays est confronté à des déplacements internes de population sans précèdent, en particulier dans les régions du Sahel., du Nord, du Centre-Nord et de l’Est. Le nombre de PDI est passé de 3 600 en octobre 2017 à plus de 170.000 en mai 2019. La principale cause de déplacement de population au Burkina Faso est la montée de l’insécurité, en particulier depuis fin 2018, due aux incidents violents à répétition (meurtres, enlèvements, menaces, etc.) et à la présence de groupes armés. La réponse humanitaire à cette situation, y compris par l’UNHCR, s’est renforcée depuis début 2019 et est coordonnée par le CONASUR. Cette réponse est, toutefois, confrontée à des défis importants en matière d’accès aux populations affectées, de manques de ressources et d’équité.

Equipe UNHCR et ICAHD-International

Objectifs de la mission

Prise de contact avec les autorités civiles locales et les PDIs

Identification des Points Focaux

Identification des problèmes de protection

Sites visités

Barsalogo, y compris Foubé (plus 25112 personnes population estimée)

Dablo (plus de 9208 personnes population estimée)

Méthodologie/activités réalisées (entretien, groupe de discussion/focus, visite à domicile…)

Foubé site et hors site

Prise de contact avec les FDS des postes situées le long des voies menant aux différentes localités et sites visités ;

Entretiens avec les gestionnaires, les partenaires présents (Croix Rouge, Save the Children) du site de Foubé et hors site

Entretien en focus groupes de PDIs du site et hors site de Foubé ;

Entretien en focus groupes de PDIs du site de Barsalogo ;

Constats Généraux (Statistiques, besoins d’ordre général…)

Des différents échanges sommaires ont eus aussi bien avec les gestionnaires du site que des PDIs de Foubé visités, il ressort que :