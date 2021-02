Rapport de Monitoring de Protection region du Sahel - Décembre 2020

I. CONTEXTE

La crise sécuritaire dans la Région du Sahel touche l’ensemble de ses provinces occasionnant des situations de précarité et de vulnérabilité extrême au sein des populations. A l’instar des mois précédents, la période sous revue a connu plusieurs incidents sécuritaires qui ont engendré des violations des droits humains orchestrées notamment par des groupes armés non identifiés (GANI).

Cependant, comparativement au mois dernier ce mois de décembre a connu moins d’incidents sécuritaires. Pendant cette période, des quatre provinces que compose la Région, celle du Yagha est la plus à risque de protection surtout la commune de Mansila. En effet, les attaques y sont nombreuses avec leurs lots de violations des droits humains : restrictions des libertés d’aller et de venir, attaques perpétrées contre les populations, enlèvements, assassinats, vols et pillages. Les hommes sont les plus touchés par les cas d’enlèvements et d’assassinats et les femmes sont plus victimes de coups et blessures perpétrés par les GANI.

Ce mois a aussi connu des cas d’atteinte au droit à l’intégrité physique et psychique des populations. Ainsi, les populations de la province du Yagha ont été particulièrement touchées par les différents cas de coups et blessures volontaires infligés par les GANI, notamment dans des localités des communes de Mansila et Boundoré. Ces violences sont le fait des GANI qui veulent imposer de force leurs lois telles que le port obligatoire du voile à la gente féminine et des pantalons courts aux hommes ainsi que le respect strict des prescriptions islamiques.

La province du Séno a été la moins touchée par ces exactions, cependant elle demeure toujours une zone à risque où la situation sécuritaire reste très précaire et volatile. Ainsi, le chef-lieu de Région qui est la commune de Dori reste la ville où toutes les administrations fonctionnent normalement. Dans la Région du Sahel, les provinces qui accueillent le plus de personnes déplacées internes sont celles du Soum notamment la ville de Djibo et du Seno avec les villes de Dori et de Gorgadji ainsi que l’Oudalan, notamment la ville de Gorom-Gorom.