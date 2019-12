Rapport de monitoring de protection régions du Sahel et Centre Nord - Novembre 2019

I. DEVELOPPEMENTS MAJEURS ET CONTEXTE OPERATIONNEL

Le contexte sécuritaire et opérationnel reste toujours très volatile et délétère dans les zones d’intervention du projet. Il est marqué par d’importants incidents sécuritaires ayant occasionné des violations des droits humains et la destruction de certaines infrastructures de base. Des trois provinces de la région du Centre - Nord, Sanmatenga est celle qui a enregistré le plus nombre d’incidents sécuritaires soit 24 sur les 33 incidents répertoriés dans le Centre Nord, suivi de Bam avec 09 incidents sécuritaires. La province du Namentenga quant à elle reste exempte d’incidents sécuritaires. Il convient de noter aussi que l’arrêté instaurant une restriction de circulation des motocyclettes dont la cylindrée est supérieure ou égale à 125 cm3 et des tricycles du 15 octobre au 15 novembre 2019 de 18h à 6 heures du matin a été prorogé jusqu’au 31/12/2019.

Par ailleurs, nonobstant le fait que la région continue d’enregistrer un nombre important de déplacés, le COPROSUR1 a suspendu l’enregistrement des PDIs. Cette suspension viserait à prendre des dispositions nécessaires pour éviter que certains ménages hôtes ne se fassent enregistrer comme PDI et également éviter de multiples enregistrements. Cette suspension impacte l’assistance aux PDI nouvellement arrivés et les vulnérabilise davantage.

Dans la région du Sahel, en dépit du renforcement de la présence militaire et l’extension du couvre-feu sur toute l’étendue de la région, d’importants incidents sécuritaires ont été enregistrés avec des conséquences néfastes sur les populations civiles. Les intimidations des populations civiles, les enlèvements, les assassinats ciblés, les vols de bétails, les affrontements entre Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les attaques aux IED, ont contribué à entretenir la peur au sein des populations. L’un des événements marquant de ce mois de novembre est l’assassinat du député Maire de la ville de Djibo et ses trois compagnons le 03 novembre 2019 par des individus armés non identifiés sur la route nationale 22 (Axe Djibo-Kongoussi), près du village de Gaskindé dans la province du Soum. Aussi, les attaques armées contre les positions des Forces de Défense et de Sécurité à Baraboulé, ont eu pour conséquence d’importants mouvements de population dans la province du Soum et de l’Oudalan. Selon les statistiques de la Direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Soum, la ville de Djibo a accueilli en novembre 1 811 ménages constitués de 14 276 personnes réparties entre 2570 hommes, 3141 femmes, 4140 filles et 4425 garçons. Dans l’Oudalan, ce sont 86 ménages soit 430 personnes qui ont été contraints de quitter leurs domiciles en quête de sécurité.

En outre, il faut noter que beaucoup de localités à l’instar de Tongomayel, Nassoumbou, Arbinda, Kelbo et Baraboulé dans le Soum et Déou, Oursi dans l’Oudalan sont toujours difficilement accessibles en raison de la persistance de l’insécurité.