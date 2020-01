Rapport de monitoring de protection régions du Sahel et Centre Nord - Decembre 2019

I. CONTEXTE OPERATIONNEL

Le contexte opérationnel et sécuritaire a continué à se dégrader dans nos différentes zones d’intervention. En effet de nombreux incidents ont été enregistrés pendant la période sous revue dans les régions du Sahel et du Centre-Nord avec pour principale cible les forces de défense et de sécurité (FDS), les autorités locales et les populations civiles.

Dans la région du Sahel, plusieurs incidents sécuritaires ont été enregistrés durant le mois de décembre. Des affrontements violents entre les FDS et des groupes armés non-identifiés, des enlèvements, des pillages, des extorsions de biens et des menaces contre les populations civiles ont ainsi constitué les incidents majeurs sur le plan sécuritaire. Les principaux faits marquants de ce mois sont entre autres : Le repli à Gorom-Gorom des agents de police des communes de Tin-Akoff et Markoye dans la province de l’Oudalan et l’attaque du détachement militaire de Arbinda le 24 décembre 2019 qui a occasionné 42 morts dont 35 civils pour la plupart des femmes et des enfants. A cela, s’ajoute l’attaque du poste de contrôle à l’entrée de la ville de Djibo le 03 décembre 2019 n’ayant fait aucun dégât majeur. Le contexte sécuritaire continuant à être précaire, le couvre-feu instauré depuis le 11 octobre 2019 a été prolongé dans les provinces du Séno, de l’Oudalan et du Soum.