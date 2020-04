Rapport de monitoring de protection régions du Nord et Boucle de Mouhoun - Mars 2020

I. CONTEXTE OPERATIONNEL

Région Nord

Le mois de mars 2020 a été marqué par l’accentuation des attaques des Groupes Armés Non Identifiés (G.A.N.I). 29 alertes sms portant sur des incidents de protection et/ou de sécurité ont été relayés par les équipes de monitoring basées au niveau des deux régions. Selon les leaders communautaires rencontrés, la province du Loroum/région du Nord est comme un passage par lequel entrent et ressortent des individus armés non identifiés et où les populations civiles sont exposées à tous les types de violations de droits humains. L’une des contraintes majeures à la mise en œuvre des activités de monitoring constitue l’accès aux zones d’intervention, du principalement à la précarité et la volatilité du contexte sécuritaire marqué par une forte présence de G.A.N.I. Ce constat est encore plus perceptible dans les communes de Bahn, de Sollé et de Ouindigui, ou les PDIs qui repartent souvent pour chercher des vivres dans leurs localités de départ sont agressées ou tuées. En dépit des actions de l’armée et celles des groupes d’auto-défense, les populations au sein de leurs villages ou sur les axes routiers sont régulièrement violentées physiquement, tuées ou voient leurs biens incendiés/détruits. Juste après une attaque, la promptitude de la réponse humanitaire est le plus souvent entravée par les risques liés aux IED. Le vol de bétail est phénomène très récurrent. L’atteinte à la vie de 43 personnes issues de la communauté peuhle dans la commune de Barga (région du Nord/province du Yatenga) le 8 mars 2020 reste encore gravée dans l’esprit de tous. Au cours de cet incident, on a noté également 7 cas de blessés graves et des maisons incendiées.

Région de la Boucle du Mouhoun

Dans la Boucle de Mouhoun, l’accès aux zones d’intervention constitue l’obstacle majeur pour les humanitaires, particulièrement dans les communes de Kombori, de Barani et de Sono dans la province du Kossi. Des actes d’intimidation par des G.A.N.I ont été signalés à Bouni et à Koumbri dans la province de Kossi où la population a été obligée de vider les villages pour se déplacer dans des grottes excentrées de la province. La région de la Boucle du Mouhoun laisse apparaitre des tensions intercommunautaires qui sont le corolaire de la situation qui prévaut au Mali voisin (à Mopti qui connait une tension entre Peulh et Dogon).