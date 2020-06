Rapport de monitoring de protection régions du Nord et Boucle de Mouhoun et Est - Mai 2020

I. CONTEXTE OPERATIONNEL

Région Nord

Le mois de mai 2020 a été le plus violent en matière de violations de droits humains après celui de mars 2020, eu égard aux types d’incidents de protection et sécuritaires enregistrés. Au nombre de quinze (15), ces incidents se sont traduits entre autres par des IED, des enlèvements individuels et collectifs ciblés de civils (majoritairement des leaders communautaires) qui finissent par être exécutés, des cas de viols collectifs, des meurtres/assassinats, des vols de bétail de personnes déplacées et des affrontements violents entre membres de GANI et FDS appuyées par des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP). Les localités les plus touchées par ces incidents sont Banh, Sollé, Titao, Ouahigouya, Thiou et Tangaye.

L’incident le plus marquant et particulier porte sur le viol de deux (2) femmes PDI de Titao dont une élève mineure, par des membres de Groupes Armés Non Identifiés (GANI), alors qu’elles s’étaient organisées en groupe pour repartir dans leur village chercher des vivres.

A Ouindigui dans le Loroum on assiste à une diminution relative des mouvements massifs et des actes des membres de Groupes Armés Non Identifiés (GANI) améliorant ainsi l’accès humanitaire. Du coté de Thiou, malgré la présence des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les populations vivent dans la psychose due aux multiples enlèvements et attaques sur les axes routiers. Cette peur est liée aux multiples enlèvements et exécutions sommaires de leaders communautaires par des membres de GANI depuis le 10 Mai. Cette situation constitue un obstacle à la participation des communautés dans les actions humanitaires. En effet, au-delà des risques liés au déplacement dans cette localité (possibilité de représailles à tout moment), les populations émettent des réserves par rapport aux questions liées au monitoring de protection (voir encadré ci-dessous).

Avec l’installation très prochaine de la saison des pluies, les PDIs des localités comme Ouahigouya, Thiou, Séguénéga et Titao, restent hésitantes par rapport à leur retour dans leurs zones de départ.

Entre la volonté de retourner dans leurs localités d’origine pour retrouver leurs champs et leurs maisons avec tous les risques que cela implique sur les axes routiers et le fait de rester sur les sites d’accueil malgré les difficultés d’accès aux abris et aux terres cultivables, les chefs de ménages PDI sont dans un véritable dilemme.