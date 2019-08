Rapport de monitoring de protection région de Sahel - Juin 2019

I. APERÇU DE LA SITUATION SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire de la Région du Sahel demeure préoccupante malgré des efforts de sécurisation entrepris par l’Etat à travers l’instauration de l’Etat d’urgence et des opérations militaires en cours dans la zone. Au cours de juin, l’on a encore enregistré des attaques armées dirigées contre les populations civiles et les Forces de Défense et de Sécurité. Au total, ce sont treize incidents sécuritaires qui ont été enregistrés. Ces incidents se résument principalement à des assassinats ciblés, des vols de bétails, d’enlèvement de personnes et de braquages de marchandises sur certains axes routiers, notamment dans les provinces du Soum et de l’Oudalan. Le caractère violent des attaques et des actes de criminalité engendrent des conséquences énormes sur les popula- tions civiles, qui sont forcées de quitter leurs villages pour se réfu- gier dans des endroits jugés plus sécurisés.

Au cours de ce mois, il a surtout été constaté un afflux de populations des localités de Béléhédé et de Pahoundé dans la province du Soum vers la ville de Djibo et d’Arbinda (Soum) et également vers Déou dans la province de l’Oudalan. En effet, ce sont environ 1 568 ménages soit un total de 12 682 nouveaux PDI qui ont été enregistrés dans la province du Soum et 182 nouveaux ménages déplacés représentant 1091 PDI accueillis dans l’Oudalan.

Il faut également noter que de nombreuses localités telles que Arbinda, Kelbo, Baraboulé, et Diguel dans la province du Soum, Déou Markoye et Tasmakat dans l’Oudalan demeurent toujours difficiles d’accès du fait de la persistance des actes criminels sur les axes routiers, rendant l’assistance d’urgence difficilement disponible dans ces zones et les activités de monitoring de protection.

Il est à relever que l’accès aux services sociaux de base comme la santé, l’éducation ; l’eau potable et abris demeurent les principaux défis à relever dans les localités abritant les PDI pour améliorer leurs conditions de vie.