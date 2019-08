Rapport de monitoring de protection région de Sahel - Juillet 2019

I . CONTEXTE OPERATIONNEL

La situation sécuritaire dans la région du Sahel est demeurée précaire au cours de la période sous revue et des incidents importants de sécurité avec des impacts sur la situation humanitaire ont été rapportés. Malgré les efforts déployés par les autorités pour la sécurisation des biens et des personnes à travers le renforcement des forces militaires, l’ activisme des groupes armés non identifiés continue dans plusieurs localités. L’ espace humanitaire est de plus en plus réduit avec de grands défis d’ accè s et d’ assistance au nombre grandissant de populations déplacées internes.

1 - Sécurité

La situation sécuritaire est préoccupante dans le Sahel et cela a conduit à la prolongation pour 6 mois (juillet 2019-janvier 2020) de la durée de l’ Etat d’ urgence décrété par l’ Etat Burkinabé depuis décembre 2018 . L’ environnement humanitaire se rétrécit de plus en plus, rendant difficile l’ assistance humanitaire. A la mi-juillet, des hommes armés non identifiés ont tenté de saboter l’ un des ponts facilitant l’ accè s à la commune de Djibo tandis q ue certaines localités comme Arbinda, Kelbo, Baraboulé, et Diguel dans la province du Soum, Déou, Markoye et Tasmakat dans l’ Oudalan restent trè s difficiles d’ accè s pour les acteurs humanitaires.

Les groupes armés ont perpétré des attaq ues ciblées contre des leaders et personnes ressources, des intimidations contre les populations civiles, des braq uages et vols de bétails et des actions de harcè lement des forces de défense et de sécurité à travers des embuscades et des Engins Exp losifs Improvisés (EID). Une attaq ue par des hommes armés non identifiés dans le village de Lilgomdé, département d' Arbinda, province du Soum/ région du Sahel le 31 juillet aurait enregistré la mort de 05 personnes, le vol de bétail et des déplacements vers la région du Centre Nord.