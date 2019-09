Rapport de monitoring de protection région de Sahel et Centre - Nord - août 2019

Nonobstant les mesures sécuritaires prises dans le cadre de l’Etat d’urgence ainsi que les opérations militaires en cours, des incidents sécuritaires ont été observés dans plusieurs localités des provinces des deux régions. Des vols de bétails, pillages de boutiques, des incursions fréquentes de groupes armés, des assassinats ciblés et des affrontements entre FDS et groupes armés sont récurrents. A cela s’ajoutent les tensions intercommunautaires qui accentuent la defiance et entrainent la separation entre communautes dans certaines zones. Au Centre Nord, il a été noté par exemple que certaines communautés majoritaires dans les localités de Barsalgho et de Pissila ont tendance à empêcher l’enregistrement et l’assistance d’autres communautés et vont jusqu’à les confiner dans un espace des plus restreints réduisant ainsi leur liberté de circulation.