Rapport de monitoring de protection des personnes déplacées internes dans les province de l'Oudalan et de Soum - période de mai 2019

I. APERÇU DE LA SITUATION SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La situation sécuritaire dans la région du Sahel au Burkina Faso, a été très volatile au cours du mois de Mai 2019, en dépit de l’Etat d’urgence décrété depuis décembre 2018 et de l’opération militaire de grande envergure dénommée « Ndofu »1 déclenchée le 11 mai 019 dans les régions du Nord, Centre Nord et Sahel. L’objectif de cette opération consiste à résorber les attaques des groupes d’opposition armés sur le territoire national et restaurer la quiétude au sein des communautés affectées. Au cours de ce mois, plusieurs incidents sécuritaires ont été signalés causant des victimes civiles et militaires.

Le monitoring de protection du mois de mai conduit dans les provinces de Soum et l’Oudalan fait état de 20 incidents sécuritaires enregistrés. Il s’agit principalement d’attaques armées, enlèvements de véhicules et d’humanitaires, assassinats ciblés le plus souvent dirigés contre des leaders religieux, et des communautés religieuses, braquages et extorsions de biens notamment le bétail. Ce climat d’insécurité générale, associé à la méfiance a entrainé un malaise social qui affecte la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein des populations du Sahel.

Au 11 Mai 2019, on estimait à 104 831 le nombre de PDIs enregistrés dans les provinces du Soum et de l’Oudalan soit 61,50% de l’effectif total des PDIs au plan national estimé à 170 447 PDIs. Une hausse de 3%2 des PDIs a été notée dans la province de Soum avec 93 703 PDIs en mai contre 91 077 en avril, tandis qu’aucun déplacement n’a été rapportée dans le l’Oudalan.

La situation humanitaire devient de plus en plus préoccupante avec des besoins non couverts particulièrement dans la zone de Déou (province de l’Oudalan) et une grande partie de la province du Soum qui restent d’accès difficile pour les humanitaires. Les besoins urgents se résument en articles ménagers essentiels (AME), en vivres et abris surtout à l’approche de la saison pluvieuse.

Ce monitoring est rendu possible grâce à l’appui du réseau de volontaires, relais communautaires et moniteurs de DRC au regard des difficultés d’accès liées a la sécurité dans ces zones.