Rapport de monitoring de protection des personnes déplacées internes dans les province de l'Oudalan et de Soum - période de avril 2019

I. APERÇU DE LA SITUATION SECURITAIRE ET DE PROTECTION

La région du sahel à l’image d’autres régions du Burkina est confrontée ce mois d’avril à une recrudescence des actes de violences avec son corollaire des violations des droits humains.

Ce sont au total 26 incidents sécuritaires de tout genre : attaques des villages par les groupes d’opposition armés, attaque des lieux de culte (Sigaldji), les incidents intercommunautaires à Arbinda (Peulh et Fulsé), enlèvements, braquages des véhicules des humanitaires, vol à main armée et actes de criminalité. Ce climat délétère crée un sentiment psychose généralisée et désolation aussi bien dans beaucoup des familles des déplacés que familles hôtes. Les autochtones, les réfugiés et les milliers des déplacés internes vivent dans un environnement d’insécurité totale mêlé à la méfiance, la stigmatisation et la discrimination entre eux. La situation actuelle vient aggraver les petites querelles de bon voisinage entre les communautés en mettant ainsi en péril la cohésion sociale, la solidarité, l’harmonie et la convivialité entre ces communautés.

Certaines communautés se regardent en chien de faïence. Les tortures pour extorsion d’aveu, les assassinats ciblés, les braquages, les enlèvements, pillages des biens par des individus armés non identifiés et les checkpoints illégaux limitant les mouvements sont les lots quotidiens que vivent les différentes communautés dans les provinces du Sahel. Cette situation a conduit à un déplacement massif des déplacés de Arbinda vers les localités comme Dori et Gorom – Gorom du fait de la recrudescence des actes de violences et le manque des assistances pendant le mois d’avril.

Contrairement à la province de Soum, il convient de relever que les visites de monitoring dans l’Oudalan ont été menées essentiellement dans la commune de Gorom – Gorom et quelques localités grâce aux volontaires. Pour la commune Déou, malgré la présence des FDS, l’accès reste toujours l’obstacle majeur pour apporter de réponse aux déplacées et d’effectuer des visites de monitoring en vue de collecter les incidents de protection, les analyser et partager avec les partenaires humanitaires pour une réponse appropriée.

Les besoins d’assistance augmentent considérablement et les réponses humanitaires ne sont pas à la hauteur des attentes des PDIs et communautés hôtes. L’insécurité grandissante et l’inaccessibilité sont les grands défis qui entravent la réponse humanitaire en faveur des femmes, enfants et personnes âgées qui attendent impatiemment d’être secourus. Les besoins élémentaires de base en eau et assainissement, les AME, la santé et la protection restent inadéquatement couverts. Les déplacés internes et communautés hôtes disent être abandonnés ou oubliés dans les réponses en faveur des personnes victimes des conflits. Il convient d’ajouter à cela le manque des opportunités économiques dans les zones d’accueil, l’accès limité aux marchés hebdomadaires, la perte des moyens de subsistance (vol de bétail et vivres) sont des facteurs qui exposent au quotidien les personnes déplacées à des risques de protection.