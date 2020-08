Rapport de Mission Conjointe OMS-CORUS sur l'évaluation rapide volet santé de la situation humanitaire dans la région de la Boucle du Mouhoun

Introduction

Le Burkina Faso connait depuis 2019 une détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire affectant principalement cinq (05) régions que sont le Sahel, le Centre-Nord, le Nord, l’Est et la Boucle du Mouhoun. Le 22 avril 2020, selon le Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), 838 548 personnes déplacées internes, ont été enregistrées, soit une augmentation de 7,5% par rapport à la situation du 29 février 2020. Le nombre de personnes ayant besoin d’une assistance humanitaire est passé de 1,5 million en décembre 2019 à 2,2 millions en janvier 2020.Ces populations sont majoritairement constituées (62%) de femmes et d’enfants. Cette situation affecte négativement le fonctionnement des services sociaux de base notamment la santé, l’éducation, l’action sociale, etc. Le système de santé connait une forte perturbation (dysfonctionnement des structures, insuffisance de l’offre de soins, faible qualité des soins) due aux attaques contre les structures sanitaires ainsi que des attaques contre les agents de santé. Selon le rapport du Ministère de la santé du 13 avril 2020, cent trente-trois (133) formations sanitaires ont dû fermer privant l’accès aux soins de santé à plus de 1,6 million habitants et cent cinquante-six autres formations sanitaires fonctionnent à minima.

Face à cette situation, le Ministère de la santé avec l’appui technique et financier de l’OMS a effectué une sortie conjointe dans la région sanitaire de la Boucle du Mouhoun, en vue d’apprécier le niveau de la réponse sanitaire actuelle aux besoins des personnes déplacées et des communautés hôtes dans les différentes régions affectées, de cibler les besoins prioritaires, et d’apporter les appuis nécessaires.