Rapport de la sortie d’evaluation de degats de catastrophe dans le Departement de Thiou

La tombée de la pluie diluvienne du 10 au 11 septembre 2018 a entrainé un fort courant d’eau dans les villages de Nodin, Sanga, Kalo et Thiou occasionnant d’énorme dégâts d’habitats, de greniers, murs, vivres, vêtement endommagés. Le service social de Thiou a été saisi par certains victimes et aussi des CVD et conseillers municipaux de ces dits villages pour la circonstance. Une équipe composée de sept membres a été mise en place par le CODESUR de Thiou avec l’appui financier de l’ONG Terre des Hommes (Tdh) afin d’évaluation les dégâts cause par ces eaux. Le présent rapport fait l’économie du constat fait sur le terrain.