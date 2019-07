Rapport de formation: Formation des formateurs en protection de l'enfance en urgences, Burkina Faso, Ougadougou, 10-13 juin

Formation soutenue par l’Alliance pour la protection des enfants dans l’action humanitaire et le groupe de travail apprentissage et développement et organisée part Terre des hommes Lausanne et la délégation du Burkina Faso.

1. Contexte et Justification

La situation humanitaire au Burkina Faso s’est fortement dégradée ces derniers mois suite à une insécurité qui prends de l’ampleur et provoque des déplacements massifs internes, ainsi que des affrontements intercommunautaires particulièrement violents venus aggraver la situation. Le gouvernement et les partenaires font face à l’accroissement des besoins humanitaires des populations déplacées, et tente d’apporter des réponses à cette crise humanitaires d’ampleur, mais manquent d’expérience spécifique, d’outils et connaissances dans les réponses d’urgence.

Pour faire face à cette situation et assurer une réponse d’urgence appropriée en protection de l’enfance, Terre des hommes, en coordination avec le groupe de travail apprentissage et développement de l’Alliance – a proposé une formation de formateurs interagence en protection de l’enfance en urgences.

2. Objectifs de la formation

Contribuer à la création et au renforcement d’une réserve de ressources nationales sur la protection de l’enfance en situations d’urgence (PESU) capable de :

• répondre de manière compétente aux urgences inattendues ;

• poursuivre efficacement les actions de renforcement des compétences en matière de PESU sans soutien externe/avec un soutien externe limité.

Objectifs spécifiques :

• Donner un aperçu des questions essentielles relatives à la protection de l’enfance en situations d’urgence.

• Décrire les principes et approches relatives aux bonnes pratiques de programmation • Donner l’opportunité de partager les expériences et d’élaborer des plans d’action pertinents • Développer les compétences des formateurs