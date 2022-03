Région du Liptako Gourma (Burkina Faso, Mali, Niger) – Alertes : Tableau de bord #13 du suivi des mouvements de transhumance (Decembre 2021) Date de publication: Mars 2022

Le système d’élevage transhumant, pratique ancestrale au Burkina Faso et dans toute l’Afrique de l’Ouest, est confronté à des facteurs de vulnérabilité (crise sécuritaire, pluviométrie irrégulière, compétition sur les ressources naturelles) qui menacent sa durabilité, fragilisent ses capacités d’adaptation et provoquent des tensions entre communautés qui résultent parfois en des conflits meurtriers.

Afin de mieux comprendre les tendances des mouvements transhumants et l’impact des fragilités sur les communautés transhumantes, l’OIM, au travers de sa Matrice de suivi des déplacements (DTM), a déployé depuis juin 2019 l’outil de suivi de la transhumance (Transhumance Tracking Tool – TTT) avec le Réseau Bilital Maroobe (RBM) et ses antennes d’organisations d’éleveurs pour faire le suivi des mouvements de transhumants au Burkina Faso.

A partir d’octobre 2020, le TTT a été étendu aux communes de Makalondi et de Tera au Niger, de Tessit au Mali en plus des communes de Kantchari, de Seytenga et de Tin-Akoff où il était déjà déployé au Burkina Faso.

Cette extension a eu lieu dans le cadre du projet « Promotion d’une Transhumance Pacifique dans la région du Liptako Gourma » mis en œuvre conjointement par l’OIM et par la FAO et financé par le Fonds de consolidation de la paix du Secrétaire Général des Nations Unies (PBF).

Le TTT permet de comprendre les dynamiques liées à la transhumance transfrontalière entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Il combine trois composantes : la cartographie, le comptage et l’alerte.

Le système d’alerte a pour objectif de recenser les évènements liés à l’utilisation des ressources naturelles, aux pratiques agro-pastorales, ainsi qu’aux désastres naturels dans la région transfrontalière des pays du LiptakoGourma, de comprendre les modes de résolution de conflits existants et d’informer les autorités compétentes afin de réduire les tensions dans les communes d’intervention. Ce système permet de recenser les alertes liées à un évènement conflictuel (alerte évènement) ou à un mouvement massif ou inattendu de bétail (alerte prévention) qui pourrait provoquer un conflit. Et ces alertes, une fois transmises aux différents acteurs, sont utilisées pour des actions de prévention ou de résolution de conflits. Ce rapport présente les données de l’outil d’alerte pour le mois de décembre 2021.