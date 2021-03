Projet 21- Monitoring Régional de Protection, Sahel Central : Burkina Faso, Mali et Niger Analyse Semestrielle # 01, mai - novembre 2020

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS

Pour une meilleure compréhension de la crise humanitaire et de protection au Sahel

Le Sahel central (Burkina Faso, Mali et Niger) est l’épicentre d’une des crises humanitaires et de protection les plus graves au monde. Déjà aux prises avec d’immenses défis, notamment les conflits armés, l’extrême pauvreté, le changement climatique, la rareté des ressources et la fragilité des services de base, la région a subi de plein fouet en 2020 la pandémie de COVID-19, venue ajouter une crise sanitaire à ces défis préexistants.

Bien qu’il existe une abondance d’informations et d’analyses montrant le caractère central de la protection dans cette crise à caractère transnational, il apparait crucial d’en analyser avec précision les causes profondes afin d’identifier les réponses adéquates. Un des principaux défis est la multiplicité des initiatives de collecte de données (la plupart d’entre elles se concentrant sur les incidents de protection et les violations des droits liées aux conflits) et l’absence d’un mécanisme de coordination pour consolider ces informations afin de présenter une perspective cohérente et complète de la situation de protection au Sahel ainsi que des progrès de la réponse.

Un projet multi-partenaire et multi-pays

Pour combler cette lacune, le HCR et DRC ont initié au début de l’année 2020 un processus consultatif visant à harmoniser les outils de monitoring de protection et à développer un cadre permettant de mesurer régulièrement la situation de protection dans les trois pays du Sahel central. Après consultation d’une vingtaine d’acteurs au niveau national et régional, la phase pilote de ce projet à vocation transnationale dénommé Projet 21, consistant en la mise en place d’un système de monitoring et de suivi permettant de collecter et d’analyser des données clés en matière de protection, a été lancée dans le Sahel central en mai 2020. A la suite de cette phase pilote, l’équipe de coordination du Projet 21, dans le but de combler les insuffisances et d'adapter les outils et la méthodologie en vue de l’extension du projet vers les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a mené entre octobre et décembre 2020 une revue qualitative au cours de laquelle les acteurs de protection, les coordonnateurs et membres des groupes de coordination des activités de protection et les donateurs ont émis des avis et commentaires visant à améliorer le système actuel.