Programme national d’approvisionnement en eau potable (PN-AEP) - Rapport National Bilan Annuel 2019 (Mars 2020)

1 CONTEXTE

La Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) est responsable de la mise en œuvre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) à l’horizon 2030, adopté par arrêté ministériel du 09 juin 2016.

Le Programme est suivi par un Comité de revue et supervisé par le Groupe Thématique National (GTN) des Programmes de la Stratégie Nationale de l’Eau qui réunit les représentants de l’Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers).

Par ce rapport, le responsable du Programme entend porter à la connaissance des instances de pilotage que sont le comité de revue et le Groupe Thématique National, les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) en vue d’améliorer : (i) l’accès à l’eau potable, (ii) la gestion du service public et notamment les performances de l’exploitation, (iii) le renforcement des capacités et la mise en œuvre des réformes stratégiques nécessaires.

Au regard de la situation d’urgence à laquelle le pays fait face, le rapport fait également la situation des réalisations humanitaires effectuées au profit des déplacés internes.

Cette juxtaposition de données a pour objet d’apporter aux parties prenantes en toute transparence et selon des procédures qui garantissent la qualité, la sincérité, l’exhaustivité, l’assurance que : i) le programme se déroule conformément à la prévision et/ou selon des processus maîtrisés et ii) que les acteurs de mise en œuvre (DGEP, ONEA, DREA, Communes…) ont les capacités et l’organisation nécessaires pour assurer la régulation du service et l’accompagnement des communes dans le développement et la gestion du service.

Le présent rapport présente l’état d’avancement annuel 2019 du PN-AEP