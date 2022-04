Procédures Opérationnelles Standards (POS) pour la prévention et la réponse à la Violence Basée sur le Genre dans la Région du Sahel/Burkina Faso, novembre 2021

INTRODUCTION

La Violence Basée sur le Genre (VBG) est un problème de protection vital, de santé publique et de respect des droits humains qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les victimes en générale et surtout les femmes et les filles en particulier, ainsi que sur les familles et les communautés. Le contexte de crise exacerbe les incidents de violences basées sur le genre par la perturbation des mécanismes habituelles des populations à faire face aux violences basées sur le genre. La perte des organisations sociales traditionnelles en raison du contexte de déplacement contribue davantage à renforcer les inégalités et les risques de violences basées sur le genre au sein des populations touchées.

Le Burkina Faso en général et la région du sahel en particulier fait face depuis 2015 à une recrudescence des attaques armées entrainant le déplacement obligatoire des populations fuyant ces terreurs vers d’autres localités. Ces déplacements des populations contribuent ainsi à l’augmentation de la vulnérabilité des populations éprouvées en général, des femmes et des jeunes filles en particulier à la violence basée sur le genre ; d’où la nécessité de la lutte contre la violence basée sur le genre dans le contexte de crise que traverse la région du sahel du Burkina Faso.

La prévention et la réponse à la VBG nécessitent l'instauration d'un groupe de travail multi sectoriel avec une approche concertée, interinstitutionnelles et fondée sur la communauté. Ces Procédures Opérationnelles Standard (POS) ont été élaborées afin de faciliter l’adoption de mesures conjointes de prévention et de réponse à la VBG par tous les acteurs concernés.

I- BUT DES POS/SOP

Le document décrit des procédures claires, les rôles et responsabilités pour tous les acteurs. En outre, toutes les organisations travaillant dans les domaines de la prévention, et réponse à la VBG conviennent des mêmes procédures, principes directeurs et de travailler ensemble dans l’intérêt des femmes, des hommes, des filles et des garçons, dans le contexte humanitaire, dans la région du Sahel.

Ces POS sont des procédures et des accords spécifiques entre les organisations dans le contexte particulier du Sahel ; elles définissent les attributions et responsabilités de chaque acteur dans la prévention et la réponse relatives à la violence basée sur le genre. Elles sont destinées à renforcer les principes directeurs et les normes pour que la prestation de services en matière de VBG respecte les principes d’éthique et de sécurité.

En outre ces procédures opérationnelles standards interagences, les organisations doivent élaborer leurs propres politiques et procédures en ce qui concerne leurs activités et programmes de lutte contre la violence basée sur le genre.