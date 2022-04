Procédures Opérationnelles Standards (POS) pour la prévention et la réponse aux Violence Basée sur le Genre dans la région de l'Est, Septembre 2021

INTRODUCTION

Dans le contexte de crise humanitaire que connait la région de l’Est depuis le 1er janvier 2019, les incidents de protection se multiplient, engendrant un nombre important de personnes déplacées internes. Selon les statistiques du Secrétariat Permanent du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), le nombre de personnes déplacées total sur toute l’étendue du territoire s’élevait à 1.423.3781 dont 136.764 enregistrées dans la Région de l’EST. Les PDI dans la région de l’Est font face à plusieurs risques de protection dus aux déplacements mais aussi aux exactions des Hommes Armés Non Identifiés (HANI) dans la zone.

Les femmes et les filles sont plus à risques du faite de leur vulnérabilité liée au genre et qui est très perceptible dans le domaine des VBG. Par ailleurs, les femmes et parfois certaines filles sont pour la plupart cheffes de ménage et ont la lourdes tâches de subvenir aux besoins de subsistance des ménages. Cette situation les contraint à effectuer des déplacements dans les zones de départ où en brousse à la recherche de la pitance quotidienne, zone où les risques de violences sexuelles sont considérables. Le sexe pour la suivie et le mariage des enfants sont des stratégies d’adaptation négatives utilisées par bon nombre de ménages vulnérables.

Les cas de VBG identifiés au cours des interventions sur le terrain par les acteurs de protection de la région ne cessent d’augmenter en raison de la forte mobilité de la population due aux multiples menaces terroristes et la faillite des structures communautaires de protection.

Les cas de viol et d’agression sexuelle sont signalés régulièrement et une prise en charge médicale et psychosociale tendent à s’organiser même si la situation reste et demeure très préoccupante.

Le Plan de réponse humanitaire 2021 fait était de 53.599 personnes qui seront dans un besoin de protection contre les VBG dans la Région de l’Est . La Violence Basée sur le Genre (VBG) est un problème de protection vitale, de santé et de respect des droits humains qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les hommes, les garçons, les femmes et les filles ainsi que sur les familles et les communautés.

La prévention et la réponse à la VBG nécessitent l'instauration d'un groupe de travail multi sectoriel avec une approche concertée, interinstitutionnelle et fondée sur la communauté.

L’adoption de ces POS s’inscrit dans cette logique. Ces Procédures Opérationnelles Standard (POS) sont adoptées afin de faciliter la mise en place et la coordination des actions des acteurs de protection de la zone.

A terme, on espère mettre en place des approches uniques et concertées de prévention et de réponse à la VBG par tous les acteurs de la zone d’où l’élaboration de ce présent document..