Prise en charge de la malnutrition aigüe chez les enfants dans le contexte du COVID-19 - Note d’orientation 1 (27 mars 2020)

Pour aider les responsables de mise en œuvre à se préparer et à répondre à la pandémie du COVID-19, une série de notes d'orientation sera produite et mise à jour tous les dix (10) jours à mesure que de nouvelles informations et preuves émergent. Cette note d’orientation vise à fournir des informations spécifiques aux services et programmes de prise en charge de la malnutrition aigüe chez les jeunes enfants dans le contexte du COVID-19. Elle contient des informations qui ne sont pas disponibles ailleurs. Elle ne couvre pas les mesures d'atténuation et de réponse plus larges disponibles dans d'autres orientations. En tant que communauté de nutrition, nous continuerons à renforcer notre compréhension des solutions pratiques pour fournir des programmes dans le contexte du COVID-19.

La documentation et la diffusion de cette directive, des éléments de preuves et leçons émergentes seront essentielles pour mettre en œuvre les réponses les plus appropriées et efficaces face à cette pandémie. Nous vous invitons à partager vos questions et adaptations programmatiques avec nous :

Anglais : https://www.en-net.org/forum/31.aspx

Français : https://fr.en-net.org/forum/31.aspx