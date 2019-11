Point de presse quotidien du Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU: 7 novembre 2019 - Burkina Faso

Le Secrétaire général condamne fermement l’attaque perpétrée hier contre le convoi d’une société minière dans l’est du Burkina Faso, faisant des dizaines de morts et beaucoup plus encore de blessés. Il appelle les autorités burkinabé à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour traduire en justice les auteurs de cet acte odieux commis contre des civils.

Le Secrétaire général présente ses condoléances aux familles des défunts, au peuple et au Gouvernement du Burkina Faso et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il réitère le soutien total de l’ONU au Gouvernement burkinabé dans ses efforts continus pour assurer la paix et la stabilité dans le pays.