Plan d'integration COVID-19 dans la réponse humanitaire Santé

1 INTRODUCTION

Le Burkina Faso traverse des flambées épidémiques complexes sans précédent de la poliomyélite et du virus Corona qui affectent gravement le pays.

Avec de multiples maladies endémiques et d'autres flambées signalées telles que la rougeole, la méningite, le virus Corona, découvert pour la première fois en Chine début décembre 2019, a gravement affecté la population du Burkina Faso et son système de santé. Comme c'est le cas pour plusieurs pays Il s'agit de la première histoire de l'épidémie de corona virus dans le Pays, et qui est l'un des pays à avoir enregistré de nombreux cas avec un taux de mortalité élevé. La particularité est le mélange de crise humanitaire et la pandémie COVID-19 marqué par une transmission interhumaine active et étendue dans différentes régions du pays.

Le Burkina Faso, comme d'autres pays d'Afrique subsaharienne, a un système de santé faible et manque d'infrastructures minimales pour fournir les soins de qualité nécessaires, en particulier dans le contexte d'une épidémie telle que le COVID-19.

Le corona virus est l'un des virus transmis aux humains par les animaux. Il peut également se propager par contact direct avec des gouttelettes salivaires de personnes infectées et par contact indirect avec l'environnement contaminé ou des objets contaminés par de tels fluides.

Une épidémie de virus Corona a été déclarée par le ministre de la Santé du Burkina Faso le 9 mars 2020 lorsque le test des cas index a été confirmé positif au COVID-19. L'épicentre de l'épidémie était la capitale, Ouagadougou avant sa propagation dans la région des Hauts Bassins et actuellement d’autres régions, au total 6 régions touchés au 28 mars 2020. La taille et l'ampleur de l'épidémie ne sont pas encore entièrement maitrisées en raison de la faible connaissance épidémiologique du corona virus. Cependant, on suppose que le pire peut être attendu dans les pays d'Afrique subsaharienne et spécialement au Burkina Faso. Ainsi ; ce document se propose d’identifier les domaines d’intervention critiques avec des modalités pratiques à l’immédiat, à moyen et long terme en tenant compte de la crise humanitaire qui secoue d’avantage le système de santé fragile.

Ainsi les interventions sanitaires vont viser à mettre des mesures de préparation dans les régions n’ayant pas de cas confirmés de COVI-19 et des mesures de riposte dans les régions ayant rapporté des cas. Dans les deux situations, la mise en place des cellules de coordination opérationnelle régionale sont nécessaires pour la mise en place des commissions qui sont en charge de la préparation et riposte.