PAM Burkina Faso Réponse à l’urgence Rapport de situation #4 9 Août 2019

Point de la situation

• Les incidents de sécurité se poursuivent dans tout le pays, en particulier dans les régions du Sahel et du Centre-Nord. Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) à l’intérieur du pays est en augmentation. Plus de 237,000 personnes sont actuellement inscrites auprès du Comité national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR). Un afflux considérable de personnes déplacées a été observé dans la région de la Boucle du Mouhoun, où 8,577 personnes sont actuellement inscrites (elles n’étaient que 120 au 10 Juillet).

• Une mission d’accès humanitaire a été menée dans les villes de Barsalogho, Pissila et Kaya (Centre-Nord) pendant la semaine du 29 juillet, en vue de faciliter les distributions à venir dans ces régions. La mission a été l’occasion de discuter avec les représentants des jeunes de Foubé et de Barsalogho, ainsi que de discuter d’une stratégie de sécurisation du transport des aliments vers des endroits difficiles d’accès dans la région. Ces discussions ont impliqué les autorités locales, l’association des transporteurs et l’UNDSS.

• Les 7 et 8 août, une mission conjointe PAM-OCHA a été menée pour organiser les premières réunions intersectorielles à Kaya (Centre-Nord) et à Dori (Sahel). Ces réunions ont été l’occasion pour l’ensemble des acteurs opérant dans les zones, de discuter de la fourniture d’articles alimentaires et non alimentaires, ainsi que d’aliments nutritionnels aux personnes déplacées. Une stratégie d’accès commune aux personnes déplacées a également été identifiée.

• Le PAM a renouvelé une de ses campagnes de sensibilisation menée dans les langues locales et diffusée sur les radios locales, afin d’informer les bénéficiaires sur les distributions à venir et les efforts du PAM pour assister les personnes dans le besoin. Cette communication s’inscrit dans le cadre du respect des principes humanitaires.