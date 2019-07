PAM Burkina Faso Réponse à l’urgence Rapport de situation #1 27 June 2019

En chiffres

1.2 million personnes affectées (Plan de réponse humanitaire, OCHA) 172,487 personnes déplacées (CONASUR – juin 2019) 688,000 personnes dans le besoin d’assistance alimentaire (Cadre Harmonisémars 2019) 53,200 PDIs planifiées pour l’assistance en juin par le PAM

Faits saillants

• Un financement de 35,4 millions de dollars est nécessaire pour assurer une assistance d'urgence adéquate et opportune aux personnes affectées de juillet à décembre 2019.

• Sans contributions supplémentaires, un déficit financier est prévue à partir de septembre 2019.

• En raison du manque de ressources financières et de stocks disponibles au cours du premier semestre de l’année, le PAM n'a pu assister que 15 286 personnes déplacées en mai 2019.

• Les activités de ciblage sont en cours pour la saison de soudure et les distributions devraient commencer en début juillet, dès la livraison des produits récemment achetés.

Situation Update

• La situation sécuritaire se détériore rapidement sur l'ensemble du pays. Les tensions intercommunautaires s'intensifient avec une portée qui s'étend de plus en plus d’un point de vue géographique. Cela pourrait aggraver davantage la situation des personnes vulnérables et l'insécurité alimentaire compte tenu de la saison de soudure qui s’installe et des contraintes liées à l’accès humanitaire.

• Les mouvements du personnel humanitaire sont restreints dans les parties nord et est du pays. En raison des récents incidents de sécurité, les partenaires et les fournisseurs du PAM ont exprimé des préoccupations liées à l'accès à certaines communes ciblées. Cette situation entrave la capacité du PAM et des partenaires à atteindre effectivement toutes les personnes qui sont dans le besoin d’une assistance alimentaire.

• Le nombre de personnes déplacées internes (PDI) est en hausse, avec plus de 172 000 personnes actuellement enregistrées et 340 000 personnes déplacées prévues d'ici la fin de l'année. Le constat est que la région du Centre-Nord est la zone de forte concentration de personnes déplacées.

• A la date du 17 juin 2019, les flux de déplacement ont atteint Ouagadougou, la capitale, avec plus de 1 050 personnes ayant trouvé refuge dans des lieux de culte et des écoles.

• Cette hausse des déplacements de population accentue davantage les vulnérabilités existantes en ce début de saison de soudure au cours de laquelle environ 688 000 personnes feront face à une très grande insécurité alimentaire.