OIM Burkina Faso - Bulletin d’information Avril - Juin 2019

SEYIBA ET AZIZ: UN DUO GAGNANT DANS L’AVICULTURE

Ils ont tenté de rejoindre l’Europe mais leur voyage s’est arrêté en Libye. De retour au Burkina Faso, Seyiba et Aziz ont développé ensemble, avec le soutien de l’OIM, une micro-entreprise florissante dans l’aviculture. « Je suis parti en Libye croyant avoir de l’argent pour améliorer mes conditions de vie. Malheureusement, je n’ai rien rapporté. Au contraire ma famille a dépensé le peu que nous avions pour me faire sortir de prison », a déclaré Seyiba, 33 ans, marié et père d’un enfant.

Revenu au Burkina Faso grâce à l’assistance au retour volontaire de l’Initiative conjointe UEOIM pour la protection et la réintégration des migrants, il a bénéficié d’une formation en gestion d’entreprise et en technique d’élevage. Au cours de cette formation, il rencontre Aziz, également revenu de Libye en 2018 et avec qui il monte un projet de création d’une ferme avicole. Le comité de sélection composé de partenaires gouvernementaux et de la société civile trouvent les deux associés, très motivés et confiants pour investir dans un projet d’élevage de poulets. « Nous avons commencé à faire notre élevage à la maison avec 50 poussins. Quand ils ont grandi, nous les avons vendus et nous avons doublé leur nombre », a expliqué Aziz.

Depuis Septembre 2017, l’OIM, à travers l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants, a aidé 1888 Burkinabè vulnérables bloqués en Libye, au Niger et d’autres pays dans leur retour volontaire. Parmi eux, 558 sont installés avec une aide économique, 204 une aide sociale et 798 un suivi psycho -social adapté à leur profil et besoins, avec des dimensions individuelle, communautaire et structurelle.

