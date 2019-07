Nutrition des enfants au Burkina Faso : la Princesse ZEID de Jordanie félicite le gouvernement pour les progrès réalisés

Le Premier Ministre Christophe Joseph DABIRE a reçu en audience ce 17 juillet, Son Altesse Royale la Princesse Sarah ZEID de Jordanie. Accompagnée par une délégation du système des Nations-Unies au Burkina Faso, la Princesse, par ailleurs consiellière spéciale du Programme Alimentaire Mondial pour la santé de la mère et de l’enfant et la nutrition, est venue féliciter le gouvernement burkinabè pour les progrès réalisés dans ces domaines.

Le Burkina Faso a amélioré ces dernières années ses indicateurs en matière de nutrition de la mère et l’enfant. En effet le taux d’enfants en situation de retard de croissance, lié à la malnutrition est passé de 35% en 2010 à 25% en 2018 au Burkina Faso. Ce sont les actions qui ont favorisé cette réduction que la Princesse ZEID est venue encourager.

Son Altesse Royale la Princesse Sarah ZEID de Jordanie travaille avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le but de sensibiliser l’opinion publique sur les besoins spécifiques, les vulnérabilités et la contribution des femmes, filles, enfants et nouveaux-nés dans les contextes de crises humanitaires et fragiles.

En collaboration avec la Division de la nutrition du PAM en qualité de conseillère spéciale pour la santé de la mère et de l’enfant et la nutrition, elle s‘emploie à souligner l’importance d’une bonne alimentation pendant les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant (de la conception jusqu’à l’âge de 2 ans). Son cheval de bataille est de faire en sorte que la nutrition soit une composante clé des réponses aux situations d’urgences et puisse bénéficier d’un soutien intégré à long terme de la part des partenaires.

La princesse Sarah a par ailleurs fondé et dirigé le mouvement « Chaque femme. Chaque enfant. Partout. » (Everywhere), une initiative multipartite mondiale sans précédent visant à intégrer les contextes humanitaires et fragiles dans la Stratégie Mondiale pour la Santé de la Mère, de I ‘Enfant et de l’Adolescent, une feuille de route adoptée par I‘Assemblée mondiale de la santé pour mettre fin à tous les décès évitables de femmes, d’enfants et d’adolescents d’ici 2030.

DCI/PM