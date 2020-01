Note de plaidoyer : Sahel central - du Sahel Central, Janvier 2020

Enfants pris pour cible

La recrudescence de la violence armée au Burkina Faso, au Mali et au Niger a un impact dévastateur sur la survie, l’éducation, la protection et le bien-être des enfants.

Une région au potentiel immense, le Sahel a toujours été l’une des régions les plus vulnérables d’Afrique. La région abrite certains pays ayant les indicateurs de développement les plus faibles au monde.

La forte augmentation des attaques armées contre les communautés, les écoles, les centres de santé et les autres institutions et infrastructures publiques a atteint des niveaux sans précédent. La violence perturbe les moyens de subsistance et l’accès aux services sociaux de base, notamment à l’éducation et aux soins de santé.

L’insécurité exacerbe les vulnérabilités chroniques qui sévissent déjà dans le Sahel, notamment les niveaux élevés de malnutrition, le faible accès à l’eau potable et aux installations sanitaires.

En novembre 2019, 1,2 million de personnes étaient déplacées.1 Plus de la moitié étaient des enfants. Cela représente un doublement du nombre de personnes déplacées par l’insécurité et les conflits armés dans les pays du Sahel central au cours des 12 derniers mois, et cinq fois plus de personnes déplacées au Burkina Faso.* Atteindre les personnes dans le besoin est de plus en plus difficile.

La forte augmentation de l’insécurité, de la violence et des opérations militaires, au cours de l’année dernière, a entravé l’accès des acteurs humanitaires aux populations touchées par le conflit.