Note d’orientation sur la tenue des activités d’appui psychosocial dans les EAE & autres espaces sûrs en contexte de Covid-19

I. Contexte de Covid-19

Les premiers cas confirmés de la Covid-19 ont été enregistrés au Burkina Faso le 9 mars 2020. La rapidité et l’expansion de la maladie ont contraint les autorités à prendre des mesures pour contenir et gérer efficacement cette crise sanitaire. Parmi ces mesures, il y a eu non seulement la fermeture de toutes les structures scolaires, du préscolaire jusqu’à l’université mais également des espaces dédiés à la protection des enfants déjà affectés par la crise humanitaire que traverse le pays.

Pendant la période d’application stricte des mesures barrières, des stratégies d’adaptation telle que l’approche mobile ont été développées par certains acteurs humanitaires en vue de poursuivre la réponse au profit des milliers d’enfants notamment dans les régions prioritaires. Cette approche qui a été implémentée au profit des enfants qui fréquentaient les espaces amis des enfants (EAE) et autres espaces similaires, en dépit de ses avantages mérite d’être encadrée afin d’assurer une protection optimale aux enfants. Avec la réouverture de ces lieux d’apprentissage et de protection, il est plus que nécessaire d’établir la présente note d’orientation sur la façon de fournir les services aux enfants à la fois affectés par le conflit armé et la pandémie à coronavirus au sein des EAE et autres espaces sûrs.

1) Rappel des notions sur la Covid-19

La Covid-19 est une maladie provoquée par une nouvelle souche de coronavirus. D’abord appelée « nouveau coronavirus 2019 » ou « nCoV-2019 », la maladie a été rebaptisée « maladie à coronavirus 2019 » (Covid-19) – « CO » pour corona, « VI » pour virus et « D » pour maladie en anglais. Le virus de la Covid-19 est un nouveau virus de la même famille que d’autres virus tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et certains types de rhumes courants.

Ses symptômes peuvent inclure de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie ou des difficultés respiratoires. La maladie est également mortelle. Ces symptômes sont comparables à ceux de la grippe (influenza) ou d’un rhume, des maladies beaucoup plus courantes que la Covid-19, d’où la nécessité de procéder à des examens afin de confirmer qu’une personne est bien atteinte de la Covid-19.

2) Mode de transmission

Le virus se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée (lorsqu’elle tousse ou éternue). Il est aussi possible d’être infecté en touchant des surfaces contaminées par le virus ou en se touchant le visage (par exemple, les yeux, le nez ou la bouche). Le virus de la Covid-19 peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent le tuer.

3) Mode de prévention

Pour empêcher la propagation de la Covid-19, les consignes suivantes ont été vulgarisées :

Rester chez soi quand on est malade

Respecter la distanciation sociale

Se couvrir la bouche et le nez avec un masque

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir à usage unique en cas de toux ou d’éternuement, puis de jeter immédiatement le mouchoir usagé dans une poubelle

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon

Nettoyer fréquemment les surfaces et les objets que l’on touche avec de l’alcool ou un détergent pouvant éliminer les germes.

NB. En cas de symptômes, contacter le CORUS au numéro vert 3535.